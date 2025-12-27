ДПС України попередила про технічні роботи з 31 грудня по 2 січня

$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 13492 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 36551 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 28745 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 34883 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 47561 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 27456 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 21766 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19742 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21481 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47642 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Вибух автобуса в Києві: поліція з'ясовує обставини інциденту26 грудня, 19:55 • 6788 перегляди
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо23:50 • 9448 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні00:49 • 7754 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято01:32 • 6262 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС02:27 • 5336 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 18073 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 36555 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 20976 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 47563 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47645 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Каш Патель
Музикант
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Польща
Білорусь
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 18073 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 11930 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 11685 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 13533 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 28187 перегляди
Техніка
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

ДПС України попередила про технічні роботи з 31 грудня по 2 січня

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Державна податкова служба України проведе регламентні та технічні роботи з 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року. У цей період можливі обмеження в роботі електронних сервісів, зокрема, для приймання податкових накладних.

ДПС України попередила про технічні роботи з 31 грудня по 2 січня

З 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року на платформі Державної податкової служби (ДПС) України проводитимуться регламентні та технічні роботи, пов’язані із завершенням бюджетного 2025 року та початком бюджетного 2026 року. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ДПС.

Деталі

У ДПС повідомили, що роботи здійснюватимуться з урахуванням Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Казначейства від 03.12.2025 № 296.

У зазначений період можливі обмеження в роботі електронних сервісів Державної податкової служби України

- йдеться у дописі.

31 грудня 2025 року – останній операційний день 2025 року для приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних до Єдиного реєстру податкових накладних, який буде тривати до 15 год 00 хв.

02 січня 2026 року –  перший операційний день 2026 року для приймання до обробки податкових накладних та розрахунків коригування з урахуванням пункту 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246.

Результати обробки електронних документів, крім податкових накладних та розрахунків коригування, що надійдуть з 15 год 00 хв 31 грудня 2025 року до 15 год 00 хв 2 січня 2026 року, будуть надіслані після завершення регламентних та технічних робіт

- обіцяють у держслужбі.

Зазначається, що фіскальний сервер контролюючого органу працює у штатному режимі з можливими обмеженнями у нічний час.

Починаючи з 2 січня 2026 року, інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України, у тому числі Єдиний реєстр податкових накладних, працюватимуть у штатному режимі.

Нагадаємо

Національний банк України опублікував графік роботи системи електронних платежів та банківської системи на кінець 2025 та початок 2026 року. СЕП працюватиме цілодобово, але з обмеженнями для Держказначейства 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року.

Розширення податкових пільг і звільнення від мита для потреб оборони: Зеленський підписав законопроєкти24.12.25, 14:31 • 1950 переглядiв

Віта Зеленецька

Фінанси
Новий рік
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Державна податкова служба України
Національний банк України
Україна