ДПС України попередила про технічні роботи з 31 грудня по 2 січня
Київ • УНН
Державна податкова служба України проведе регламентні та технічні роботи з 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року. У цей період можливі обмеження в роботі електронних сервісів, зокрема, для приймання податкових накладних.
З 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року на платформі Державної податкової служби (ДПС) України проводитимуться регламентні та технічні роботи, пов’язані із завершенням бюджетного 2025 року та початком бюджетного 2026 року. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ДПС.
Деталі
У ДПС повідомили, що роботи здійснюватимуться з урахуванням Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Казначейства від 03.12.2025 № 296.
У зазначений період можливі обмеження в роботі електронних сервісів Державної податкової служби України
31 грудня 2025 року – останній операційний день 2025 року для приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних до Єдиного реєстру податкових накладних, який буде тривати до 15 год 00 хв.
02 січня 2026 року – перший операційний день 2026 року для приймання до обробки податкових накладних та розрахунків коригування з урахуванням пункту 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246.
Результати обробки електронних документів, крім податкових накладних та розрахунків коригування, що надійдуть з 15 год 00 хв 31 грудня 2025 року до 15 год 00 хв 2 січня 2026 року, будуть надіслані після завершення регламентних та технічних робіт
Зазначається, що фіскальний сервер контролюючого органу працює у штатному режимі з можливими обмеженнями у нічний час.
Починаючи з 2 січня 2026 року, інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України, у тому числі Єдиний реєстр податкових накладних, працюватимуть у штатному режимі.
Нагадаємо
Національний банк України опублікував графік роботи системи електронних платежів та банківської системи на кінець 2025 та початок 2026 року. СЕП працюватиме цілодобово, але з обмеженнями для Держказначейства 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року.
