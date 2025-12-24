$42.100.05
Ексклюзив
13:26 • 348 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 11118 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 10896 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14091 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 31392 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 47609 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64182 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71026 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41879 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 53922 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Розширення податкових пільг і звільнення від мита для потреб оборони: Зеленський підписав законопроєкти

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №14169 та №14170, що розширюють податкові пільги для імпорту оборонних товарів та спрощують митні процедури. Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування та іншої продукції для модернізації й ремонту озброєння.

Розширення податкових пільг і звільнення від мита для потреб оборони: Зеленський підписав законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №14169 та №14170, які розширюють податкові пільги для імпорту товарів оборонного призначення та спрощують митні процедури. Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування та іншої продукції для модернізації й ремонту озброєння. Про це пише УНН з посиланням на картки відповідних документів. 

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картах обох законопроєктів. 

Перший законопроєкт (№14169) спрямований на розширення податкових пільг для імпорту товарів оборонного призначення. Ідеться про комплектуючі для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння.

Він також пропонує звільнити від ПДВ імпорт сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів, що дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Другий законопроєкт (№14170) розширює перелік випадків, коли виробники можуть не сплачувати ввізне мито. Це також стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для армії.

Також документ визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання - зі сплатою мита або реекспортом без штрафів.

Обидва документи наберуть чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо 

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії країни. 

Павло Башинський

