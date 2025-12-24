Розширення податкових пільг і звільнення від мита для потреб оборони: Зеленський підписав законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №14169 та №14170, які розширюють податкові пільги для імпорту товарів оборонного призначення та спрощують митні процедури. Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування та іншої продукції для модернізації й ремонту озброєння. Про це пише УНН з посиланням на картки відповідних документів.

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картах обох законопроєктів.

Перший законопроєкт (№14169) спрямований на розширення податкових пільг для імпорту товарів оборонного призначення. Ідеться про комплектуючі для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння.

Він також пропонує звільнити від ПДВ імпорт сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів, що дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Другий законопроєкт (№14170) розширює перелік випадків, коли виробники можуть не сплачувати ввізне мито. Це також стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для армії.

Також документ визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання - зі сплатою мита або реекспортом без штрафів.

Обидва документи наберуть чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії країни.