Расширение налоговых льгот и освобождение от пошлин для нужд обороны: Зеленский подписал законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые льготы для импорта товаров оборонного назначения и упрощают таможенные процедуры. Это касается комплектующих для беспилотников, машин разминирования и другой продукции для модернизации и ремонта вооружения. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточки соответствующих документов.

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в картах обоих законопроектов.

Первый законопроект (№14169) направлен на расширение налоговых льгот для импорта товаров оборонного назначения. Речь идет о комплектующих для беспилотников, машин механизированного разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой продукции, необходимой для модернизации и ремонта вооружения.

Он также предлагает освободить от НДС импорт современных симуляторов боевых действий для учебных центров и полигонов, что позволит повысить качество подготовки военнослужащих в безопасных и максимально реалистичных условиях.

Второй законопроект (№14170) расширяет перечень случаев, когда производители могут не уплачивать ввозную пошлину. Это также касается комплектующих для беспилотников, машин разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой техники, которую производят, ремонтируют или модернизируют для армии.

Также документ определяет порядок действий, если импортированные товары уничтожены, повреждены, утеряны во время испытаний или признаны непригодными. В таких ситуациях предприятия не будут получать дополнительных доначислений и смогут официально подтвердить причины потери.

Отдельно урегулирована возможность изменить назначение товаров или отказаться от их использования - с уплатой пошлины или реэкспортом без штрафов.

Оба документа вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним

Кабинет министров Украины по представлению Министерства обороны принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии страны.