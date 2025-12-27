ГНС Украины предупредила о технических работах с 31 декабря по 2 января
Государственная налоговая служба Украины проведет регламентные и технические работы с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года. В этот период возможны ограничения в работе электронных сервисов, в частности, для приема налоговых накладных.
С 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года на платформе Государственной налоговой службы (ГНС) Украины будут проводиться регламентные и технические работы, связанные с завершением бюджетного 2025 года и началом бюджетного 2026 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ГНС.
В ГНС сообщили, что работы будут осуществляться с учетом Регламента работы органов Государственной казначейской службы Украины, утвержденного приказом Казначейства от 03.12.2025 № 296.
В указанный период возможны ограничения в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины
31 декабря 2025 года – последний операционный день 2025 года для приема и обработки налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным в Единый реестр налоговых накладных, который продлится до 15 час 00 мин.
02 января 2026 года – первый операционный день 2026 года для приема к обработке налоговых накладных и расчетов корректировки с учетом пункта 3 Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246.
Результаты обработки электронных документов, кроме налоговых накладных и расчетов корректировки, поступивших с 15 час 00 мин 31 декабря 2025 года до 15 час 00 мин 2 января 2026 года, будут отправлены после завершения регламентных и технических работ
Отмечается, что фискальный сервер контролирующего органа работает в штатном режиме с возможными ограничениями в ночное время.
Начиная со 2 января 2026 года, информационно-коммуникационные системы Государственной налоговой службы Украины, в том числе Единый реестр налоговых накладных, будут работать в штатном режиме.
Национальный банк Украины опубликовал график работы системы электронных платежей и банковской системы на конец 2025 и начало 2026 года. СЭП будет работать круглосуточно, но с ограничениями для Госказначейства 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.
