ГНС Украины предупредила о технических работах с 31 декабря по 2 января

С 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года на платформе Государственной налоговой службы (ГНС) Украины будут проводиться регламентные и технические работы, связанные с завершением бюджетного 2025 года и началом бюджетного 2026 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ГНС.

В ГНС сообщили, что работы будут осуществляться с учетом Регламента работы органов Государственной казначейской службы Украины, утвержденного приказом Казначейства от 03.12.2025 № 296.

31 декабря 2025 года – последний операционный день 2025 года для приема и обработки налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным в Единый реестр налоговых накладных, который продлится до 15 час 00 мин.

02 января 2026 года – первый операционный день 2026 года для приема к обработке налоговых накладных и расчетов корректировки с учетом пункта 3 Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246.

Результаты обработки электронных документов, кроме налоговых накладных и расчетов корректировки, поступивших с 15 час 00 мин 31 декабря 2025 года до 15 час 00 мин 2 января 2026 года, будут отправлены после завершения регламентных и технических работ