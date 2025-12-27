ГНС Украины предупредила о технических работах с 31 декабря по 2 января

$41.930.22
49.430.26
ukenru
26 декабря, 18:17 • 13600 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 36955 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 28984 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 35090 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 47717 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 27494 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 21799 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19753 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21491 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 47701 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.2м/с
83%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента26 декабря, 19:55 • 6908 просмотра
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно23:50 • 9590 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине00:49 • 7870 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник01:32 • 6370 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД02:27 • 5540 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 18176 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 36955 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 21039 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 47717 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 47701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каш Патель
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Польша
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 18176 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 11964 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 11715 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 13562 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 28212 просмотра
Актуальное
Техника
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Дія (сервис)

ГНС Украины предупредила о технических работах с 31 декабря по 2 января

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Государственная налоговая служба Украины проведет регламентные и технические работы с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года. В этот период возможны ограничения в работе электронных сервисов, в частности, для приема налоговых накладных.

ГНС Украины предупредила о технических работах с 31 декабря по 2 января

С 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года на платформе Государственной налоговой службы (ГНС) Украины будут проводиться регламентные и технические работы, связанные с завершением бюджетного 2025 года и началом бюджетного 2026 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ГНС.

Подробности

В ГНС сообщили, что работы будут осуществляться с учетом Регламента работы органов Государственной казначейской службы Украины, утвержденного приказом Казначейства от 03.12.2025 № 296.

В указанный период возможны ограничения в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины

- говорится в сообщении.

31 декабря 2025 года – последний операционный день 2025 года для приема и обработки налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным в Единый реестр налоговых накладных, который продлится до 15 час 00 мин.

02 января 2026 года – первый операционный день 2026 года для приема к обработке налоговых накладных и расчетов корректировки с учетом пункта 3 Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246.

Результаты обработки электронных документов, кроме налоговых накладных и расчетов корректировки, поступивших с 15 час 00 мин 31 декабря 2025 года до 15 час 00 мин 2 января 2026 года, будут отправлены после завершения регламентных и технических работ

- обещают в госслужбе.

Отмечается, что фискальный сервер контролирующего органа работает в штатном режиме с возможными ограничениями в ночное время.

Начиная со 2 января 2026 года, информационно-коммуникационные системы Государственной налоговой службы Украины, в том числе Единый реестр налоговых накладных, будут работать в штатном режиме.

Напомним

Национальный банк Украины опубликовал график работы системы электронных платежей и банковской системы на конец 2025 и начало 2026 года. СЭП будет работать круглосуточно, но с ограничениями для Госказначейства 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.

Расширение налоговых льгот и освобождение от пошлин для нужд обороны: Зеленский подписал законопроекты24.12.25, 14:31 • 1950 просмотров

Вита Зеленецкая

Финансы
Новый год
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Государственная налоговая служба Украины
Национальный банк Украины
Украина