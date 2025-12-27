ЗСУ за добу знешкодили ще 1240 російських військових - Генштаб

$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 13229 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 35522 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 28232 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 34444 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 47153 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 27371 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 21708 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19717 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21458 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47472 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибух автобуса в Києві: поліція з'ясовує обставини інциденту26 грудня, 19:55 • 6292 перегляди
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо23:50 • 8892 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні00:49 • 7216 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято01:32 • 5784 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС02:27 • 4454 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 17765 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 35505 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 20801 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 47143 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47470 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Віталій Кличко
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Донецька область
Каліфорнія
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 17771 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 11842 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 11613 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 13457 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 28113 перегляди
Техніка
Дія (сервіс)
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

ЗСУ за добу знешкодили ще 1240 російських військових - Генштаб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Протягом доби 26 грудня російська армія втратила щонайменше 1240 військових, 33 артилерійські системи та 5 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали 1 203 310 осіб.

ЗСУ за добу знешкодили ще 1240 російських військових - Генштаб

Протягом доби 26 грудня російська армія втратила ще щонайменше 1240 військових. Також українські захисники знищили 33 артилерійські системи і 5 танків ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
    • танків – 11 464 (+5) од;
      • бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од;
        • артилерійських систем – 35 542 (+33) од;
          • РСЗВ – 1 579 (+0) од; 
            • засоби ППО – 1 264 (+0) од;
              • літаків – 434 (+0) од; 
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од;
                    • крилаті ракети – 4 107 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 2 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од;
                            • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Сили оборони України відбили штурм військ рф на Добропілля Донецької області, уразивши 12 одиниць бронетехніки. Залишки особового складу ворога наразі знищуються.

                              Спецпризначенці СБУ від початку війни знищили понад 500 російських систем ППО27.12.25, 01:41 • 1600 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Донецька область
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна