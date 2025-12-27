ЗСУ за добу знешкодили ще 1240 російських військових - Генштаб
Київ • УНН
Протягом доби 26 грудня російська армія втратила ще щонайменше 1240 військових. Також українські захисники знищили 33 артилерійські системи і 5 танків ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
- танків – 11 464 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од;
- артилерійських систем – 35 542 (+33) од;
- РСЗВ – 1 579 (+0) од;
- засоби ППО – 1 264 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од;
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од;
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Сили оборони України відбили штурм військ рф на Добропілля Донецької області, уразивши 12 одиниць бронетехніки. Залишки особового складу ворога наразі знищуються.
