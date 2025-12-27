ВСУ за сутки обезвредили еще 1240 российских военных - Генштаб

$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 13306 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 35846 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 28375 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 34568 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 47270 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 27397 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 21722 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19721 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21463 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 47535 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента26 декабря, 19:55
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно23:50
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине00:49
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник01:32
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД02:27
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно

Эксклюзив

26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 47270 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены

Эксклюзив

26 декабря, 08:30
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 47535 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06
ВСУ за сутки обезвредили еще 1240 российских военных - Генштаб

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В течение суток 26 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1240 военных, 33 артиллерийские системы и 5 танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили 1 203 310 человек.

ВСУ за сутки обезвредили еще 1240 российских военных - Генштаб

В течение суток 26 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 1240 военных. Также украинские защитники уничтожили 33 артиллерийские системы и 5 танков врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;
    • танков – 11 464 (+5) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед;
        • артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед;
          • РСЗО – 1 579 (+0) ед; 
            • средства ПВО – 1 264 (+0) ед;
              • самолетов – 434 (+0) ед; 
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 2 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед;
                            • специальная техника – 4 029 (+0) ед.

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              Силы обороны Украины отбили штурм войск рф на Доброполье Донецкой области, поразив 12 единиц бронетехники. Остатки личного состава врага сейчас уничтожаются.

                              Спецназ СБУ с начала войны уничтожил более 500 российских систем ПВО27.12.25, 01:41 • 1618 просмотров

                              Вита Зеленецкая

