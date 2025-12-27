ВСУ за сутки обезвредили еще 1240 российских военных - Генштаб
Киев • УНН
В течение суток 26 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1240 военных, 33 артиллерийские системы и 5 танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили 1 203 310 человек.
В течение суток 26 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 1240 военных. Также украинские защитники уничтожили 33 артиллерийские системы и 5 танков врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;
- танков – 11 464 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед;
- артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед;
- РСЗО – 1 579 (+0) ед;
- средства ПВО – 1 264 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед;
- крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед;
- специальная техника – 4 029 (+0) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
Силы обороны Украины отбили штурм войск рф на Доброполье Донецкой области, поразив 12 единиц бронетехники. Остатки личного состава врага сейчас уничтожаются.
Спецназ СБУ с начала войны уничтожил более 500 российских систем ПВО27.12.25, 01:41 • 1618 просмотров