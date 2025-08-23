Зв'язали та заклеїли рот: у Харкові скоїли напад на матір українського військового

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 10238 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 10644 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 12130 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 8582 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 29184 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28675 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23566 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24777 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24391 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13668 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Теги
Автори
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров
23 серпня, 00:49
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів
23 серпня, 01:21
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні
23 серпня, 01:51
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців
23 серпня, 03:12
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
06:00
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
07:20 • 10239 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 10333 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 12132 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 20717 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 15:16 • 29186 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 23567 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 14948 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 17088 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19989 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 27712 перегляди
Зв'язали та заклеїли рот: у Харкові скоїли напад на матір українського військового

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

У Харкові затримано групу, яка здійснила розбійний напад на 89-річну матір українського військового. Зловмисники вважали, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США.

Зв'язали та заклеїли рот: у Харкові скоїли напад на матір українського військового

У Харкові затримано злочинну групу, яка скоїла розбійний напад на матір українського військового. Вони вдерлися до квартири, тому що вважали, що жінка зберігає там близько 50 тисяч доларів. Про це у суботу повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, четверо зловмисників із кримінальним минулим розробили план нападу на 89-річну харків’янку, син якої є діючим українським військовослужбовцем.

"Вони були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США - кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син-військовослужбовець. 22 серпня 2025 року двоє учасників залишилися біля під’їзду, контролюючи "ситуацію", інші двоє піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера", - інформує прокуратура.

Повідомляється, що потрапивши до помешкання, нападники зв’язали жінку та заклеїли їй рот скотчем, аби вона не могла покликати на допомогу.

"Залишитись непоміченими чоловікам не вдалося - правоохоронці оперативно затримали чотирьох учасників у порядку ст. 208 КПК України", - ідеться в повідомленні.

Як вказано, здійснюється досудове розслідування за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Готуються повідомлення про підозру, які найближчим часом буде вручено затриманим, зазначили у прокуратурі. Також прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Стареньку матір загиблого військового жорстоко побили в Одесі: подробиці09.02.25, 00:39 • 76188 переглядiв

Анна Мурашко

