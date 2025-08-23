Зв'язали та заклеїли рот: у Харкові скоїли напад на матір українського військового
Київ • УНН
У Харкові затримано групу, яка здійснила розбійний напад на 89-річну матір українського військового. Зловмисники вважали, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США.
У Харкові затримано злочинну групу, яка скоїла розбійний напад на матір українського військового. Вони вдерлися до квартири, тому що вважали, що жінка зберігає там близько 50 тисяч доларів. Про це у суботу повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, четверо зловмисників із кримінальним минулим розробили план нападу на 89-річну харків’янку, син якої є діючим українським військовослужбовцем.
"Вони були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США - кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син-військовослужбовець. 22 серпня 2025 року двоє учасників залишилися біля під’їзду, контролюючи "ситуацію", інші двоє піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера", - інформує прокуратура.
Повідомляється, що потрапивши до помешкання, нападники зв’язали жінку та заклеїли їй рот скотчем, аби вона не могла покликати на допомогу.
"Залишитись непоміченими чоловікам не вдалося - правоохоронці оперативно затримали чотирьох учасників у порядку ст. 208 КПК України", - ідеться в повідомленні.
Як вказано, здійснюється досудове розслідування за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
Готуються повідомлення про підозру, які найближчим часом буде вручено затриманим, зазначили у прокуратурі. Також прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
