Эксклюзив
07:20 • 8794 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 9786 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 11298 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 7734 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 28530 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28546 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 23185 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24753 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24376 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13648 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военного

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Харькове задержана группа, совершившая разбойное нападение на 89-летнюю мать украинского военного. Злоумышленники считали, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США.

Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военного

В Харькове задержана преступная группа, совершившая разбойное нападение на мать украинского военного. Они ворвались в квартиру, потому что считали, что женщина хранит там около 50 тысяч долларов. Об этом в субботу сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, четверо злоумышленников с криминальным прошлым разработали план нападения на 89-летнюю харьковчанку, сын которой является действующим украинским военнослужащим.

"Они были убеждены, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США - средства, которые, по их данным, якобы присылает ей сын-военнослужащий. 22 августа 2025 года двое участников остались у подъезда, контролируя "ситуацию", другие двое поднялись в квартиру. Чтобы не вызвать подозрений, они надели форму работников интернет-провайдера", - информирует прокуратура.

Сообщается, что попав в помещение, нападавшие связали женщину и заклеили ей рот скотчем, чтобы она не могла позвать на помощь.

"Остаться незамеченными мужчинам не удалось - правоохранители оперативно задержали четырех участников в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, осуществляется досудебное расследование по факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Готовятся сообщения о подозрении, которые в ближайшее время будут вручены задержанным, отметили в прокуратуре. Также прокуроры будут обращаться в суд с ходатайствами о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Старушку мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: подробности09.02.25, 00:39 • 76172 просмотра

Анна Мурашко

