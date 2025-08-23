Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военного
Киев • УНН
В Харькове задержана группа, совершившая разбойное нападение на 89-летнюю мать украинского военного. Злоумышленники считали, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США.
В Харькове задержана преступная группа, совершившая разбойное нападение на мать украинского военного. Они ворвались в квартиру, потому что считали, что женщина хранит там около 50 тысяч долларов. Об этом в субботу сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, четверо злоумышленников с криминальным прошлым разработали план нападения на 89-летнюю харьковчанку, сын которой является действующим украинским военнослужащим.
"Они были убеждены, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США - средства, которые, по их данным, якобы присылает ей сын-военнослужащий. 22 августа 2025 года двое участников остались у подъезда, контролируя "ситуацию", другие двое поднялись в квартиру. Чтобы не вызвать подозрений, они надели форму работников интернет-провайдера", - информирует прокуратура.
Сообщается, что попав в помещение, нападавшие связали женщину и заклеили ей рот скотчем, чтобы она не могла позвать на помощь.
"Остаться незамеченными мужчинам не удалось - правоохранители оперативно задержали четырех участников в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, осуществляется досудебное расследование по факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
Готовятся сообщения о подозрении, которые в ближайшее время будут вручены задержанным, отметили в прокуратуре. Также прокуроры будут обращаться в суд с ходатайствами о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
