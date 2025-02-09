Старушку мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: подробности
Киев • УНН
72-летнюю учительницу, мать погибшего военного ВСУ, избили работники медицинской клиники «ИнтоСана» в Одессе. Городской голова Геннадий Труханов взял расследование под личный контроль.
В Одессе работники медицинской клиники избили пожилую мать военнослужащего ВСУ, погибшего на войне. Расследование инцидента взял под личный контроль городской голова. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал городского головы Одессы Геннадия Труханова и Facebook-страницу директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич.
Детали
Отмечается, что 72-летняя женщина, работающая учительницей в одной из школ Одессы, обратилась в медицинскую организацию, где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание.
Ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией ИнтоСана. По ее словам, работник офиса отказалась пускать ее в пустой офис, после словесного спора ударила ее в грудь. Женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове
Учительница быстро покинула место инцидента и пришла на работу, где ей стало плохо. В школу вызвали скорую медицинскую помощь, врачи передали информацию об избиении правоохранителям.
Елена Буйневич сообщила, что несколько дней подряд работники медицинской организации пытаются выйти на контакт с чиновниками горсовета, просят дать телефон потерпевшей и проталкивают в сети свою версию событий: якобы пожилая женщина, перенесшая инсульт, избила ногами работника офиса.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей
"Виновные должны понести заслуженное наказание", - добавил чиновник.
Напомним
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