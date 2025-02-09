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Стареньку матір загиблого військового жорстоко побили в Одесі: подробиці

Київ • УНН

 • 76120 перегляди

72-річну вчительку, матір загиблого військового ЗСУ, побили працівники медичної клініки "ІнтоСана" в Одесі. Міський голова Геннадій Труханов взяв розслідування під особистий контроль.

В Одесі працівники медичної клініки побили літню матір військовослужбовця ЗСУ, що загинув на війні. Розслідування інциденту взяв під особистий контроль міський голова. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова та Facebook-сторінку директора Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич.

Деталі

Зазначається, що 72-річна жінка, що працює вчителькою в одній зі шкіл Одеси, звернулася до медичної організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування.

Їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування компанією ІнтоСана. З її слів, працівник офісу відмовилась пускати її у пустий офіс, після словесної суперечки вдарила її в груди. Жінка впала, їй придавили груди КОЛІНОМ, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові

- йдеться у дописі Олени Буйневич.

Вчителька швидко залишила місце інциденту і прийшла на роботу, де їй стало зле. До школи викликали швидку медичну допомогу, лікарі передали інформацію про побиття правоохоронцям.

Олена Буйневич повідомила, що кілька днів поспіль працівники медичної організації намагаються вийти на контакт з чиновниками міськради, просять дати телефон потерпілої та проштовхують у мережі свою версію подій: начебто літня жінка, що перенесла інсульт, побила ногами працівника офісу.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, потерпілій жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців

- написав Одеський міський голова.

"Винні мають понести заслужене покарання", - додав чиновник.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НПУНН-Одеса
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