НАТО планує збільшувати військову допомогу Україні - голова Військового комітету
Київ • УНН
Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив про намір збільшити військову допомогу Україні та сподівання на посилення санкцій проти Росії. Він також прокоментував конференцію військових лідерів НАТО щодо узгоджених дій Альянсу.
НАТО має намір збільшити військову допомогу Україні та сподівається на введення подальших санкцій проти росії. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, пише УНН.
Ми маємо намір продовжувати і навіть збільшувати військову допомогу. Зараз очевидно, що українці прагнуть діалогу, але росіяни не наважуються і тягнуть час. Я сподіваюся, що санкції, спрямовані на посилення внутрішньої напруги проти путіна, будуть посилені. Ми сподіваємося, що Україна зможе вести переговори із твердої позиції
Також він прокоментував конференцію, яка відбулась 20 серпня з 32 військовими лідерами НАТО та "коаліцією охочих".
"Ми підбили підсумки ситуації для узгоджених дій Альянсу. Ми хочемо сприяти швидкому припиненню воєнних дій", - повідомив Драгоне.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.
14 серпня Зеленський повідомляв, що внески країн-партнерів в ініціативу PURL щодо зброї США для України сягнули $1,5 млрд, обговорення з партнерами продовжуються.