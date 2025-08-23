НАТО планує збільшувати військову допомогу Україні - голова Військового комітету

НАТО має намір збільшити військову допомогу Україні та сподівається на введення подальших санкцій проти росії. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, пише УНН.

Ми маємо намір продовжувати і навіть збільшувати військову допомогу. Зараз очевидно, що українці прагнуть діалогу, але росіяни не наважуються і тягнуть час. Я сподіваюся, що санкції, спрямовані на посилення внутрішньої напруги проти путіна, будуть посилені. Ми сподіваємося, що Україна зможе вести переговори із твердої позиції