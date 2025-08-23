НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета

НАТО намерено увеличить военную помощь Украине и надеется на введение дальнейших санкций против россии. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

Мы намерены продолжать и даже увеличивать военную помощь. Сейчас очевидно, что украинцы стремятся к диалогу, но россияне не решаются и тянут время. Я надеюсь, что санкции, направленные на усиление внутренней напряженности против путина, будут усилены. Мы надеемся, что Украина сможет вести переговоры с твердой позиции