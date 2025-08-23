НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета
Киев • УНН
Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о намерении увеличить военную помощь Украине и надежде на усиление санкций против России. Он также прокомментировал конференцию военных лидеров НАТО по согласованным действиям Альянса.
НАТО намерено увеличить военную помощь Украине и надеется на введение дальнейших санкций против россии. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.
Мы намерены продолжать и даже увеличивать военную помощь. Сейчас очевидно, что украинцы стремятся к диалогу, но россияне не решаются и тянут время. Я надеюсь, что санкции, направленные на усиление внутренней напряженности против путина, будут усилены. Мы надеемся, что Украина сможет вести переговоры с твердой позиции
Также он прокомментировал конференцию, которая состоялась 20 августа с 32 военными лидерами НАТО и "коалицией желающих".
"Мы подвели итоги ситуации для согласованных действий Альянса. Мы хотим способствовать быстрому прекращению военных действий", - сообщил Драгоне.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии вроде статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.
14 августа Зеленский сообщал, что взносы стран-партнеров в инициативу PURL по оружию США для Украины достигли $1,5 млрд, обсуждения с партнерами продолжаются.