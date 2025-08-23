$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 2576 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 4028 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 6096 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 4312 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 26041 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28114 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 21977 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24653 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24292 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13591 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о намерении увеличить военную помощь Украине и надежде на усиление санкций против России. Он также прокомментировал конференцию военных лидеров НАТО по согласованным действиям Альянса.

НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета

НАТО намерено увеличить военную помощь Украине и надеется на введение дальнейших санкций против россии. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

Мы намерены продолжать и даже увеличивать военную помощь. Сейчас очевидно, что украинцы стремятся к диалогу, но россияне не решаются и тянут время. Я надеюсь, что санкции, направленные на усиление внутренней напряженности против путина, будут усилены. Мы надеемся, что Украина сможет вести переговоры с твердой позиции

- сказал Драгоне.

Также он прокомментировал конференцию, которая состоялась 20 августа с 32 военными лидерами НАТО и "коалицией желающих".

"Мы подвели итоги ситуации для согласованных действий Альянса. Мы хотим способствовать быстрому прекращению военных действий", - сообщил Драгоне.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии вроде статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.

14 августа Зеленский сообщал, что взносы стран-партнеров в инициативу PURL по оружию США для Украины достигли $1,5 млрд, обсуждения с партнерами продолжаются.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина