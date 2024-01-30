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Серіал з Ніколь Кідман про Гонконг не показали в місті

Серіал з Ніколь Кідман про Гонконг не показали в місті

Київ • УНН

 • 28476 перегляди

Новий серіал Amazon Prime "Експати" з Ніколь Кідман у головній ролі розповідає історію іноземців, які живуть у Гонконзі, але його не показали в місті

Новий телесеріал Amazon Prime за участю Ніколь Кідман, що розповідає про життя іноземців у Гонконгу, транслюється всюди, окрім самого міста, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"Експати" - серіал Amazon Prime з Ніколь Кідман у головній ролі - розповідає про життя трьох американок.

Дія серіалу відбувається у 2014 році та включає сцени з "Руху парасольок" - загальноміської акції протесту із закликом до вільних виборів у місті - яка відбулася того ж року.

Протести у Гонконгу практично зникли після того, як Пекін вжив жорстких заходів, застосувавши спірний новий закон.

Неясно, чи вирішується не показувати серіал від влади Гонконгу або від Amazon Prime Video. BBC надіслала запити обом.

Це не перший скандал довкола серіалу.

У 2021 році, коли пані Кідман прибула до Гонконгу для зйомок "Експатів", підозрювалося, що до австралійської зірки було особливе ставлення, щоб обійти суворі міські правила щодо COVID-19.

Повідомляється, що її помітили приблизно через два дні після приземлення - новина, яка розлютила місцевих жителів, яким довелося пройти тривалі періоди карантину після повернення з-за кордону.

Місцева влада тоді заявила, що з команди було знято обмеження, що дозволяють їй "виконувати передбачену професійну роботу".

Хоча серіал отримав відносно позитивні відгуки критиків, користувачі соціальних мереж у Гонконгу були спантеличені, вказуючи на контраст між ставленням до серіалу та тим фактом, що його пізніше не можна було показати.

"Уряд заслуговує на таке зображення після того, як впустило цих знаменитостей у місто (без карантину) під час обмежень Covid, у той час як місцевим жителям доводилося платити за готель протягом трьох тижнів, якщо вони повернулися з-за кордону", — сказав користувач Instagram.

"Знято в Гонконгу… але його не можна подивитися в Гонконгу… міжнародному місті", - прокоментував інший користувач із смайликом, що сміється і плаче.

МЗС зробило критичну заяву через вибір HBO актора-прихильника рф для "Білого лотоса"25.01.24, 12:59 • 30018 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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