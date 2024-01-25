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МЗС зробило критичну заяву через вибір HBO актора-прихильника рф для "Білого лотоса"

МЗС зробило критичну заяву через вибір HBO актора-прихильника рф для "Білого лотоса"

Київ • УНН

 • 30017 перегляди

Міністерство закордонних справ України зробило критичну заяву через вибір HBO сербського актора Мілоша Біковіча, прихильника рф, для зйомок у третьому сезоні серіалу "Білий лотос".

Українська сторона зробила критичну заяву щодо запрошення каналом HBO сербського актора, який підтримував росію з початку повномасштабного вторгнення,  на роль у третьому сезоні серіалу "Білий лотос". Заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України написало в соцмережі X 24 січня, пише УНН.

Деталі

"Мілош Бікович, сербський актор, який підтримував росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер має намір зіграти головну роль у третьому сезоні серіалу HBO "Білий лотос". HBO, ви можете працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", - ідеться у повідомленні МЗС України.

Доповнення

Як зазначає The Telegraph, Бікович та HBO поки що публічно не прокоментували заяву України.

36-річний Бікович отримав російське громадянство указом президента у 2021 році.

Зйомки третього сезону популярного телешоу "Білий лотос" мають розпочатися у Таїланді наступного місяця.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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