МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"

Украинская сторона сделала критическое заявление относительно приглашения каналом HBO сербского актера, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, на роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины написало в соцсети X 24 января, пишет УНН.

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"Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, теперь намерен сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO "Белый лотос". HBO, вы можете работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", - говорится в сообщении МИД Украины.

Дополнение

Как отмечает The Telegraph, Бикович и HBO пока публично не прокомментировали заявление Украины.

36-летний Бикович получил российское гражданство указом президента в 2021 году.

Съемки третьего сезона популярного телешоу "Белый лотос" должны начаться в Таиланде в следующем месяце.