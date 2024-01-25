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МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"

МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 10:59  •  12516 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины сделало критическое заявление из-за выбора HBO сербского актера Милоша Биковича, сторонника рф, для съемок в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

Украинская сторона сделала критическое заявление относительно приглашения каналом HBO сербского актера, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, на роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины написало в соцсети X 24 января, пишет УНН.

Детали

"Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, теперь намерен сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO "Белый лотос". HBO, вы можете работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", - говорится в сообщении МИД Украины.

Дополнение

Как отмечает The Telegraph, Бикович и HBO пока публично не прокомментировали заявление Украины.

36-летний Бикович получил российское гражданство указом президента в 2021 году.

Съемки третьего сезона популярного телешоу "Белый лотос" должны начаться в Таиланде в следующем месяце.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
МЗС зробило критичну заяву через вибір HBO актора-прихильника рф для "Білого лотоса"
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