Новый телесериал Amazon Prime с участием Николь Кидман, рассказывающий о жизни иностранцев в Гонконге, транслируется везде, кроме самого города, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Экспаты" - сериал Amazon Prime с Николь Кидман в главной роли - рассказывает о жизни трех американок.

Действие сериала происходит в 2014 году и включает сцены из "Движения зонтиков" - общегородской акции протеста с призывом к свободным выборам в городе - которая состоялась в том же году.

Протесты в Гонконге практически исчезли после того, как Пекин принял жесткие меры, применив спорный новый закон.

Неясно, решается ли решение не показывать сериал от властей Гонконга или от Amazon Prime Video. BBC отправила запросы обоим.

Это не первый скандал вокруг сериала.

В 2021 году, когда госпожа Кидман прибыла в Гонконг для съемок "Экспатов", подозревалось, что к австралийской звезде было особое отношение, чтобы обойти строгие городские правила в отношении COVID-19.

Сообщается, что ее заметили примерно через два дня после приземления - новость, которая разозлила местных жителей, которым пришлось пройти длительные периоды карантина после возвращения из-за границы.

Местные власти тогда заявили, что с команды были сняты ограничения, позволяющие ей "выполнять предусмотренную профессиональную работу".

Хотя сериал получил относительно положительные отзывы критиков, пользователи социальных сетей в Гонконге были озадачены, указывая на контраст между отношением к сериалу и тем фактом, что его позже нельзя было показать.

"Правительство заслуживает такого изображения после того, как впустило этих знаменитостей в город (без карантина) во время ограничений Covid, в то время как местным жителям приходилось платить за отель в течение трех недель, если они вернулись из-за границы", - сказал пользователь Instagram.

"Снято в Гонконге... но его нельзя посмотреть в Гонконге... международном городе", - прокомментировал другой пользователь со смеющимся и плачущим смайликом.

МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"