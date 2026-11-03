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Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Disney планирует сократить тысячи рабочих мест и поручила менеджерам найти 20% экономии. Часть средств реинвестируют в контент и технологии.

Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент

Компания Walt Disney Co. готовится к сокращению тысяч рабочих мест, и гигант сферы развлечений просит некоторых менеджеров стремиться к ежегодной экономии затрат в размере 20%. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Экономии можно добиться как за счет сокращения рабочих мест, так и за счет сокращения расходов, сообщили источники.

Некоторые подразделения Disney, включая тематические парки, телеканалы и киностудию, пострадают непропорционально. Генеральный директор Джош Д'Амаро намерен реинвестировать часть сэкономленных средств в кино- и телепрограммы, технологии, а также в тематические парки и круизный бизнес, сообщили источники.

Компания пообещала двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в текущем финансовом году.

Как отмечает Variety, это будет четвертый раунд сокращений рабочих мест в 2026 году при генеральном директоре Disney Джоше Д'Амаро, и он затронет наибольшее количество сотрудников.

Что происходит в Disney

За последние годы Disney сократила расходы на миллиарды долларов и уволила тысячи сотрудников, причем сокращения затронули все подразделения, включая ABC, Pixar, ESPN, киностудию и подразделение по разработке развлекательного контента. На конец прошлого финансового года в компании работали 231 000 человек по всему миру.

1 октября Wall Street Journal сообщила, что Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения и сокращения в юридическом и международном отделах компании.

На конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе в прошлом месяце президент Disney Дана Уолден заявила: "Необходимо постоянно оценивать структуру и масштабы организации. Технологии нацелились на наш бизнес, и мы должны выживать, процветать и расти, и именно это мы собираемся делать".

Ситуация в секторе

Другие развлекательные компании, включая Netflix Inc., Sony Pictures Entertainment, а также подразделения Paramount и Warner Bros. компании Skydance Corp., также сократили рабочие места из-за снижения доходов от традиционного телевидения и замедления роста числа подписчиков стриминговых сервисов.

Им также приходится справляться с увеличением числа зрителей, которые переходят в социальные сети, онлайн-видео и стриминговые сервисы, поддерживаемые такими технологическими гигантами, как Amazon.com Inc. и Apple Inc.

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Юлия Шрамко

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