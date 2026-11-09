Disney и Adobe совместно разработают специализированные модели ИИ — в чем их особенность
Киев • УНН
Disney и Adobe заключили многолетнее соглашение о разработке частных моделей ИИ для парков, киностудии и ESPN. Модели будут обучаться на интеллектуальной собственности Disney.
Компании Disney и Adobe заключили многолетнее соглашение о совместной разработке специализированных моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для медиагиганта. Цель сотрудничества — масштабирование использования инструментов ИИ в различных подразделениях компании, в частности в тематических парках, киностудии и спортивных медиа. Об этом было объявлено в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На начальном этапе инициатива позволит ускорить реализацию проектов в подразделении Disney Experiences (которое охватывает тематические парки, курорты и круизные линии по всему миру), а также будет способствовать разработке концепций в StudioLAB — инновационном центре при киностудии Walt Disney Studios.
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Кроме того, Adobe будет сотрудничать с Disney над внедрением инструментов ИИ для усиления взаимодействия со спортивными болельщиками на канале ESPN, а также для того, чтобы сделать архив контента ESPN более доступным для аудитории.
Благодаря платформе Adobe Firefly Foundry, которая позволяет корпорациям создавать и развертывать собственные модели ИИ, компании будут работать над созданием генеративных моделей, обученных на интеллектуальной собственности Disney. Эти модели будут генерировать контент, готовый к непосредственному использованию в производстве. Они будут частными и будут принадлежать исключительно Disney.
Подразделение Walt Disney Imagineering — творческий, проектный и исследовательский центр, отвечающий за направление Disney Experiences, — уже внедрило специальную модель для генерации изображений, а также инструмент, способный превращать нарисованные от руки эскизы в полноценные концепт-арты.
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"В наших проектах мы оперируем годами — разработка может длиться годами. Благодаря Adobe Foundry мы смогли значительно сократить творческий процесс: то, что раньше занимало месяцы, теперь выполняется за считанные часы или дни", — отметил в интервью Кайл Лафлин, старший вице-президент Disney по технологиям, инженерии и исследованиям и разработкам (R&D).
"С помощью этих инструментов мы можем быстро проходить через многочисленные итерации. Это помогает избежать дорогостоящих изменений непосредственно во время строительства или реализации объектов", — добавил Лафлин. Он также подчеркнул, что эти инструменты призваны ускорить творческую разработку в Disney, но "никоим образом не предназначены для замены" специалистов в подразделении Imagineering.
Напомним
Ранее в этом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что Disney рассматривает возможность сокращения тысяч рабочих мест, а также обратилось к некоторым руководителям с предложением обеспечить 20-процентную экономию ежегодных расходов.