Disney и Adobe совместно разработают специализированные модели ИИ — в чем их особенность

$45.320.1250.650.40
ukenru
14:15 • 214 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов
14:05 • 906 просмотра
НАТО направит своего представителя на переговоры в Абу-Даби — кто поедет от Альянса
12:57 • 6828 просмотра
В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров
11:19 • 12818 просмотра
Рада поддержала создание Космических сил ВСУ - что предусматривается
10:30 • 14667 просмотра
Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"
09:55 • 14266 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения
09:19 • 15139 просмотра
Звонок Путину вызвал дипломатический раскол в Европе по поводу переговоров об Украине — Politico
08:52 • 12459 просмотра
ЕС запустит для Украины специальный механизм помощи после ударов РФ — Зеленский
Эксклюзив
08:23 • 14867 просмотра
Дело о врачебной халатности врачей Odrex: суд провёл первое заседание в ноябре
9 ноября, 06:00 • 21007 просмотра
Курс валют на 9 ноября: НБУ резко "обвалил" евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Премьер-министр Финляндии призвал Европу жёстче реагировать на гибридные действия России9 ноября, 04:28 • 11632 просмотра
Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны9 ноября, 06:28 • 18405 просмотра
Пианиста с круизного лайнера спасли после девяти часов в океанеVideo9 ноября, 06:54 • 5914 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 13722 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 10436 просмотра
публикации
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов14:15 • 204 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 46402 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 67716 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 88553 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 117827 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда12:44 • 3750 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 10466 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 13753 просмотра
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 44451 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 46272 просмотра
Актуальное
Отопление
Facebook
Instagram
Социальная сеть
Фильм

Disney и Adobe совместно разработают специализированные модели ИИ — в чем их особенность

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Disney и Adobe заключили многолетнее соглашение о разработке частных моделей ИИ для парков, киностудии и ESPN. Модели будут обучаться на интеллектуальной собственности Disney.

Disney и Adobe совместно разработают специализированные модели ИИ — в чем их особенность
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Компании Disney и Adobe заключили многолетнее соглашение о совместной разработке специализированных моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для медиагиганта. Цель сотрудничества — масштабирование использования инструментов ИИ в различных подразделениях компании, в частности в тематических парках, киностудии и спортивных медиа. Об этом было объявлено в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На начальном этапе инициатива позволит ускорить реализацию проектов в подразделении Disney Experiences (которое охватывает тематические парки, курорты и круизные линии по всему миру), а также будет способствовать разработке концепций в StudioLAB — инновационном центре при киностудии Walt Disney Studios. 

ИИ-гиганта OpenAI оценили в $1,25 трлн07.11.26, 11:24 • 5320 просмотров

Кроме того, Adobe будет сотрудничать с Disney над внедрением инструментов ИИ для усиления взаимодействия со спортивными болельщиками на канале ESPN, а также для того, чтобы сделать архив контента ESPN более доступным для аудитории.

Благодаря платформе Adobe Firefly Foundry, которая позволяет корпорациям создавать и развертывать собственные модели ИИ, компании будут работать над созданием генеративных моделей, обученных на интеллектуальной собственности Disney. Эти модели будут генерировать контент, готовый к непосредственному использованию в производстве. Они будут частными и будут принадлежать исключительно Disney.

Подразделение Walt Disney Imagineering — творческий, проектный и исследовательский центр, отвечающий за направление Disney Experiences, — уже внедрило специальную модель для генерации изображений, а также инструмент, способный превращать нарисованные от руки эскизы в полноценные концепт-арты.

Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент03.11.26, 10:40 • 60474 просмотра

"В наших проектах мы оперируем годами — разработка может длиться годами. Благодаря Adobe Foundry мы смогли значительно сократить творческий процесс: то, что раньше занимало месяцы, теперь выполняется за считанные часы или дни", — отметил в интервью Кайл Лафлин, старший вице-президент Disney по технологиям, инженерии и исследованиям и разработкам (R&D).

"С помощью этих инструментов мы можем быстро проходить через многочисленные итерации. Это помогает избежать дорогостоящих изменений непосредственно во время строительства или реализации объектов", — добавил Лафлин. Он также подчеркнул, что эти инструменты призваны ускорить творческую разработку в Disney, но "никоим образом не предназначены для замены" специалистов в подразделении Imagineering.

Напомним

Ранее в этом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что Disney рассматривает возможность сокращения тысяч рабочих мест, а также обратилось к некоторым руководителям с предложением обеспечить 20-процентную экономию ежегодных расходов.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Bloomberg News