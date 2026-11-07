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ИИ-гиганта OpenAI оценили в $1,25 трлн

Киев • УНН

 • 604 просмотра

OpenAI завершила первый этап финансирования на $11 млрд при оценке в $1,25 трлн. Общий объем раунда может вырасти до $20 млрд.

ИИ-гиганта OpenAI оценили в $1,25 трлн

OpenAI завершила новый раунд финансирования на сумму около 11 миллиардов долларов, что является начальным этапом раунда при оценке компании в 1,25 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Финансирование было перечислено компанией в пятницу, 6 ноября, сообщили источники. Оставшаяся часть раунда может увеличить его общий объем до 20 миллиардов долларов и, как ожидается, будет завершена в ближайшие недели, сообщил один из источников.

Разработчик ИИ более месяца вел переговоры о привлечении крупного финансирования после отсрочки планов первичного публичного размещения акций (IPO). Изначально OpenAI планировала привлечь 30 миллиардов долларов или больше при оценке в 1,4 триллиона долларов, как сообщал Bloomberg, но затем сократила свои планы на фоне обвала на публичном рынке сектора ИИ.

По словам источников, в число инвесторов, внесших средства в первый раунд финансирования, вошли Coatue Management и T. Rowe Price. Среди других инвесторов в этом раунде, по словам источников, были SoftBank Group Corp., Sequoia Capital, Founders Fund и Andreessen Horowitz. Как сообщал Bloomberg, к раунду также присоединился синдикат инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам источников, OpenAI также сотрудничает с инвестиционными банками для привлечения средств от состоятельных частных лиц и розничных инвесторов.

Снижение целевых показателей финансирования является резким сдвигом в сфере привлечения средств для гиганта, который помог положить начало нынешнему буму ИИ. Отношение к ИИ также резко изменилось с момента начала раунда из-за опасений по поводу чрезмерных расходов на физическую инфраструктуру для искусственного интеллекта и потенциальных новых препятствий для строительства центров обработки данных после промежуточных выборов в США.

Что с Anthropic

Потенциальные инвесторы в будущее IPO конкурента OpenAI — компании Anthropic PBC — также пересматривают оценку стоимости производителя Claude. По данным Bloomberg, потенциальные покупатели обсуждают диапазон оценки Anthropic в 1,2–1,3 триллиона долларов, что ниже ранее прогнозировавшихся 1,5 триллиона долларов.

В последний раз OpenAI привлекла 122 миллиарда долларов в ходе мартовского раунда финансирования, оценив компанию в 852 миллиарда долларов.

ИИ-гигант Anthropic хочет передать 5% акций в "фонд общественного блага"19.10.26, 08:32 • 6661 просмотр

Юлия Шрамко

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