ИИ-гиганта OpenAI оценили в $1,25 трлн
Киев • УНН
OpenAI завершила первый этап финансирования на $11 млрд при оценке в $1,25 трлн. Общий объем раунда может вырасти до $20 млрд.
OpenAI завершила новый раунд финансирования на сумму около 11 миллиардов долларов, что является начальным этапом раунда при оценке компании в 1,25 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Финансирование было перечислено компанией в пятницу, 6 ноября, сообщили источники. Оставшаяся часть раунда может увеличить его общий объем до 20 миллиардов долларов и, как ожидается, будет завершена в ближайшие недели, сообщил один из источников.
Разработчик ИИ более месяца вел переговоры о привлечении крупного финансирования после отсрочки планов первичного публичного размещения акций (IPO). Изначально OpenAI планировала привлечь 30 миллиардов долларов или больше при оценке в 1,4 триллиона долларов, как сообщал Bloomberg, но затем сократила свои планы на фоне обвала на публичном рынке сектора ИИ.
По словам источников, в число инвесторов, внесших средства в первый раунд финансирования, вошли Coatue Management и T. Rowe Price. Среди других инвесторов в этом раунде, по словам источников, были SoftBank Group Corp., Sequoia Capital, Founders Fund и Andreessen Horowitz. Как сообщал Bloomberg, к раунду также присоединился синдикат инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам источников, OpenAI также сотрудничает с инвестиционными банками для привлечения средств от состоятельных частных лиц и розничных инвесторов.
Снижение целевых показателей финансирования является резким сдвигом в сфере привлечения средств для гиганта, который помог положить начало нынешнему буму ИИ. Отношение к ИИ также резко изменилось с момента начала раунда из-за опасений по поводу чрезмерных расходов на физическую инфраструктуру для искусственного интеллекта и потенциальных новых препятствий для строительства центров обработки данных после промежуточных выборов в США.
Что с Anthropic
Потенциальные инвесторы в будущее IPO конкурента OpenAI — компании Anthropic PBC — также пересматривают оценку стоимости производителя Claude. По данным Bloomberg, потенциальные покупатели обсуждают диапазон оценки Anthropic в 1,2–1,3 триллиона долларов, что ниже ранее прогнозировавшихся 1,5 триллиона долларов.
В последний раз OpenAI привлекла 122 миллиарда долларов в ходе мартовского раунда финансирования, оценив компанию в 852 миллиарда долларов.
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