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У США військові та ФБР піднялися на нафтовий танкер після підозри на іноземну кібератаку

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Берегова охорона та ФБР перевірили VL Prosperity після підозри на іноземну кібератаку. Постраждалих і збоїв у роботі не зафіксували.

У США військові та ФБР піднялися на нафтовий танкер після підозри на іноземну кібератаку
Фото ілюстративне

Берегова охорона США та агенти ФБР піднялися на борт нафтового танкера, який прямував до Техасу, після виявлення ознак кібератаки на його мережу. Американські служби підозрюють причетність іноземних кіберсупротивників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Операцію провели ще 21 серпня на судні під іноземним прапором. Берегова охорона підтвердила її проведення лише 15 вересня у відповідь на запит Bloomberg News.

За даними відстеження суден, йдеться про великий нафтоналивний танкер VL Prosperity, який зараз перебуває поблизу Галвестона у штаті Техас.

Зв'язок танкера міг зникнути на 30 годин

Наприкінці серпня іранське напівофіційне агентство Mehr повідомляло, що після кібератаки в Гібралтарській протоці зв'язок із VL Prosperity був перерваний приблизно на 30 годин.

Берегова охорона США заявила, що капітан судна, екіпаж та береговий персонал співпрацюють зі слідством. Внаслідок інциденту постраждалих або перебоїв у роботі танкера не зафіксували.

Американські служби продовжують розслідування та взаємодіють із портовими операторами і власниками суден, щоб не допустити порушення роботи портів.

США продали на металобрухт два підсанкційні російські нафтові танкери компанії з ОАЕ - Reuters11.08.26, 14:34 • 21510 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
Bloomberg News
Техас
Сполучені Штати Америки
Іран