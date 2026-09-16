В США военные и ФБР поднялись на нефтяной танкер после подозрения на иностранную кибератаку

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Береговая охрана США и агенты ФБР поднялись на борт нефтяного танкера, направлявшегося в Техас, после обнаружения признаков кибератаки на его сеть. Американские службы подозревают причастность иностранных киберпротивников, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Операцию провели еще 21 августа на судне под иностранным флагом. Береговая охрана подтвердила ее проведение лишь 15 сентября в ответ на запрос Bloomberg News.

По данным отслеживания судов, речь идет о крупном нефтеналивном танкере VL Prosperity, который сейчас находится недалеко от Галвестона в штате Техас.

Связь с танкером могла быть прервана на 30 часов

В конце августа иранское полуофициальное агентство Mehr сообщало, что после кибератаки в Гибралтарском проливе связь с VL Prosperity была прервана примерно на 30 часов.

Береговая охрана США заявила, что капитан судна, экипаж и береговой персонал сотрудничают со следствием. В результате инцидента пострадавших или перебоев в работе танкера не зафиксировали.

Американские службы продолжают расследование и взаимодействуют с портовыми операторами и владельцами судов, чтобы не допустить нарушения работы портов.

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