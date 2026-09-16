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В США военные и ФБР поднялись на нефтяной танкер после подозрения на иностранную кибератаку

Киев • УНН

 • 3606 просмотра

Береговая охрана и ФБР проверили VL Prosperity после подозрения на иностранную кибератаку. Пострадавших и сбоев в работе не зафиксировали.

В США военные и ФБР поднялись на нефтяной танкер после подозрения на иностранную кибератаку
Фото иллюстративное

Береговая охрана США и агенты ФБР поднялись на борт нефтяного танкера, направлявшегося в Техас, после обнаружения признаков кибератаки на его сеть. Американские службы подозревают причастность иностранных киберпротивников, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Операцию провели еще 21 августа на судне под иностранным флагом. Береговая охрана подтвердила ее проведение лишь 15 сентября в ответ на запрос Bloomberg News.

По данным отслеживания судов, речь идет о крупном нефтеналивном танкере VL Prosperity, который сейчас находится недалеко от Галвестона в штате Техас.

Связь с танкером могла быть прервана на 30 часов

В конце августа иранское полуофициальное агентство Mehr сообщало, что после кибератаки в Гибралтарском проливе связь с VL Prosperity была прервана примерно на 30 часов.

Береговая охрана США заявила, что капитан судна, экипаж и береговой персонал сотрудничают со следствием. В результате инцидента пострадавших или перебоев в работе танкера не зафиксировали.

Американские службы продолжают расследование и взаимодействуют с портовыми операторами и владельцами судов, чтобы не допустить нарушения работы портов.

США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters11.08.26, 14:34 • 21512 просмотров

Степан Гафтко

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Соединённые Штаты
Иран