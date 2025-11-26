путин в октябре убедил Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk - WSJ

Российский диктатор владимир путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября убедил американского лидера не одобрять предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk". Об этом 25 ноября сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, в прошлом месяце спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время телефонного разговора с помощником российского диктатора юрием ушаковым предложил путину позвонить Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября. Зеленский отправился в Вашингтон в надежде, что Трамп одобрит передачу Украине ракет "Tomahawk" большой дальности, которые позволят Киеву наносить удары вглубь российских территорий.

Но во время телефонного разговора 16 октября путин предупредил Трампа, что поставка "Tomahawk" приведет к эскалации войны и нанесет ущерб отношениям между США и россией.

По данным американских чиновников, хотя Трамп ранее выражал обеспокоенность сокращением запасов этих ракет в США, разговор с путиным убедил его не поддерживать поставку "Tomahawk" Украине.

Также Bloomberg News сообщило во вторник, что во время телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым посланник президента США давал советы помощнику российского диктатора, как лучше представить предложения рф по "мирному соглашению" Дональду Трампу. Как сообщает Bloomberg, в разговоре с ушаковым Уиткофф намекнул на то, что Украина должна отказаться от всей Донецкой области. "Теперь, между нами говоря, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то", — сказал Уиткофф ушакову, согласно стенограмме Bloomberg.



Напомним

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.