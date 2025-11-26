путин в октябре убедил Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk - WSJ

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 11188 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 10124 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 10372 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 22140 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 38831 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30074 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28464 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23849 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16190 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15623 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 11188 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 39212 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 48218 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 98439 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 128238 просмотра
путин в октябре убедил Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk - WSJ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Российский диктатор владимир путин 16 октября убедил Дональда Трампа не одобрять предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk". Это произошло накануне визита Владимира Зеленского в Белый дом.

путин в октябре убедил Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk - WSJ

Российский диктатор владимир путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября убедил американского лидера не одобрять предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk". Об этом 25 ноября сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, в прошлом месяце спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время телефонного разговора с помощником российского диктатора юрием ушаковым предложил путину позвонить Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября. Зеленский отправился в Вашингтон в надежде, что Трамп одобрит передачу Украине ракет "Tomahawk" большой дальности, которые позволят Киеву наносить удары вглубь российских территорий.

Но во время телефонного разговора 16 октября путин предупредил Трампа, что поставка "Tomahawk" приведет к эскалации войны и нанесет ущерб отношениям между США и россией.

По данным американских чиновников, хотя Трамп ранее выражал обеспокоенность сокращением запасов этих ракет в США, разговор с путиным убедил его не поддерживать поставку "Tomahawk" Украине.

Также Bloomberg News сообщило во вторник, что во время телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым посланник президента США давал советы помощнику российского диктатора, как лучше представить предложения рф по "мирному соглашению" Дональду Трампу. Как сообщает Bloomberg, в разговоре с ушаковым Уиткофф намекнул на то, что Украина должна отказаться от всей Донецкой области. "Теперь, между нами говоря, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то", — сказал Уиткофф ушакову, согласно стенограмме Bloomberg.

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Стив Уиткофф
Bloomberg News
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина