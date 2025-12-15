Почти три четверти украинцев готовы к миру с заморозкой фронта и гарантиями безопасности - опрос

Почти три четверти (72%) украинцев готовы к миру с замораживанием фронта и гарантиями безопасности - столько же выступает против мира без гарантий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Детали

Опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. В нем приняло участие 547 респондентов в возрасте 18 лет и старше - данный опрос состоялся во всех областях, подконтрольных правительству Украины.

Условный план Украины и Европы выглядит так:

Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, которые включают стабильные поставки Украине оружия и денег в достаточном количестве, а также закрытие украинского неба от российских атак;

Нынешняя линия фронта замораживается, россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают;

Украина движется к вступлению в ЕС;

Санкции против россии сохраняются до установления устойчивого мира и исчезновения угроз повторного нападения со стороны россии;

Условный российский план выглядит так:

США и Европа отменяют все санкции против россии;

русский язык получает официальный статус;

Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение;

Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, а Запад не может больше поставлять оружие Украине;

россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одной из стран-гарантов безопасности Украины;

Украина выводит войска из части Донецкой области, которую сейчас контролирует, то есть из Краматорска, Славянска и других городов;

Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью россии и навсегда отказывается от них;

россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонщины и Запорожья;

По данным опроса, 75% опрошенных отвергают план, который бы, среди прочего, включал отвод войск из Донбасса, ограничения на украинскую армию и вместе с этим не содержал конкретных гарантий безопасности.

Лишь 9% украинцев ожидают завершения войны до начала 2026 года и еще лишь 14% ожидают хотя бы в первой половине 2026 года. При этом 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в сентябре было 62%).

ЕС доверяют 49%, не доверяют - 23% (почти без изменений по сравнению с декабрем 2024 года). При этом с декабря 2024 года по декабрь 2025 года доверие к США снизилось с 41% до 21%, к НАТО - с 43% до 34%.

61% украинцев доверяют Президенту В. Зеленскому, не доверяют - 32% (в начале октября доверяли 60%, не доверяли - 35%).

Лишь 9% украинцев хотят проведения выборов как можно скорее даже до завершения боевых действий.

В то же время 57% считают, что основной причиной отключений электричества являются российские обстрелы, от которых невозможно полностью защититься. 29% возлагают ответственность прежде всего на украинские власти, которые, по их мнению, ненадлежащим образом подготовились. Еще 8% считают, что основной причиной является недостаточная поддержка от Западных партнеров.

