Ексклюзив
12:39 • 11275 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 14853 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 12982 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26242 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28652 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19055 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19487 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16054 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15312 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18173 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Доходи рф від нафти скоротилися на п'яту частину - Bloomberg

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Доходи росії від продажу нафти у вересні скоротилися на 20% порівняно з минулим роком, склавши 483,5 млрд рублів. Це пов'язано з падінням світових цін на нафту та зміцненням рубля.

Доходи рф від нафти скоротилися на п'яту частину - Bloomberg

Надходження від продажу нафти до державного бюджету росії у вересні скоротилися на п'яту частину порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі падіння світових цін на нафту та зміцнення національної валюти, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Скорочення доходів від нафтової галузі, яка разом із газом становила чверть російського бюджету цього року, обтяжує державну скарбницю, на тлі того, як москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування війни в Україні, яка ведеться вже четвертий рік. Уряд уже очікує, що надходження від продажу нафти та газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року", - пише видання.

Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних Міністерства фінансів рф, опублікованих у п'ятницю, отримані податки, пов'язані з нафтою, знизилися майже на 20% до 483,5 млрд рублів (5,9 млрд доларів США) минулого місяця. Сукупні доходи від продажу нафти та газу впали на 25% до 582,5 млрд рублів.

Зниження виручки послідувало за падінням цін на нафту на тлі побоювань з приводу перенасичення світового ринку, що насувається. ОПЕК+, провідним членом якого є росія, прискорила відновлення видобутку, викликавши побоювання, що наступного року постачання перевищать попит. Тим часом президент США Дональд Трамп закликав покупців припинити закупівлю викопного палива у москви, що завдасть шкоди бюджету кремля, пише видання.

Міністерство фінансів рф розрахувало виторг від продажу нафти за вересень, виходячи із середньої ціни на нафту марки Urals у 57,55 долара за барель у серпні. Це більш ніж на 18% нижче за рівень роком раніше і порівняно з падінням еталонної марки Brent майже на 15% за той же період.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню виручки. Зміцнення російської валюти означає, що компанії отримують менше рублів за кожен долар, зароблений на продажі бареля нафти. Торік у серпні середній курс російської валюти становив 80,1582 рубля стосовно долара США, що у 10% вище, ніж роком раніше.

У місячному вимірі доходи від продажу нафти зросли на 15%, оскільки державні субсидії нафтопереробникам, які частково компенсують різницю в цінах на паливо всередині країни та за кордоном, скоротилися на тлі зростання цін у росії. Минулого місяця бюджет направив на постачання автомобільного палива на внутрішній ринок 30,5 мільярда рублів, що є мінімальним показником з жовтня 2023 року, коли виплати були нульовими, вказує видання.

Нафта на шляху до найстрімкішого тижневого падіння в ціні за 3,5 місяці03.10.25, 08:23 • 2740 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Brent
ОПЕК
Bloomberg
Дональд Трамп
Україна