Доходи рф від нафти скоротилися на п'яту частину - Bloomberg

Надходження від продажу нафти до державного бюджету росії у вересні скоротилися на п'яту частину порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі падіння світових цін на нафту та зміцнення національної валюти, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

"Скорочення доходів від нафтової галузі, яка разом із газом становила чверть російського бюджету цього року, обтяжує державну скарбницю, на тлі того, як москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування війни в Україні, яка ведеться вже четвертий рік. Уряд уже очікує, що надходження від продажу нафти та газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року", - пише видання.

Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних Міністерства фінансів рф, опублікованих у п'ятницю, отримані податки, пов'язані з нафтою, знизилися майже на 20% до 483,5 млрд рублів (5,9 млрд доларів США) минулого місяця. Сукупні доходи від продажу нафти та газу впали на 25% до 582,5 млрд рублів.

Зниження виручки послідувало за падінням цін на нафту на тлі побоювань з приводу перенасичення світового ринку, що насувається. ОПЕК+, провідним членом якого є росія, прискорила відновлення видобутку, викликавши побоювання, що наступного року постачання перевищать попит. Тим часом президент США Дональд Трамп закликав покупців припинити закупівлю викопного палива у москви, що завдасть шкоди бюджету кремля, пише видання.

Міністерство фінансів рф розрахувало виторг від продажу нафти за вересень, виходячи із середньої ціни на нафту марки Urals у 57,55 долара за барель у серпні. Це більш ніж на 18% нижче за рівень роком раніше і порівняно з падінням еталонної марки Brent майже на 15% за той же період.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню виручки. Зміцнення російської валюти означає, що компанії отримують менше рублів за кожен долар, зароблений на продажі бареля нафти. Торік у серпні середній курс російської валюти становив 80,1582 рубля стосовно долара США, що у 10% вище, ніж роком раніше.

У місячному вимірі доходи від продажу нафти зросли на 15%, оскільки державні субсидії нафтопереробникам, які частково компенсують різницю в цінах на паливо всередині країни та за кордоном, скоротилися на тлі зростання цін у росії. Минулого місяця бюджет направив на постачання автомобільного палива на внутрішній ринок 30,5 мільярда рублів, що є мінімальним показником з жовтня 2023 року, коли виплати були нульовими, вказує видання.

