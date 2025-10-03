$41.220.08
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 9544 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 25553 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 48824 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 40563 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 30697 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 29593 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 28498 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 31245 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 32051 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
Нафта на шляху до найстрімкішого тижневого падіння в ціні за 3,5 місяці

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після чотирьох послідовних сесій зниження. Ринкові очікування щодо збільшення видобутку ОПЕК+ призвели до найстрімкішого тижневого падіння з кінця червня.

Нафта на шляху до найстрімкішого тижневого падіння в ціні за 3,5 місяці

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після чотирьох послідовних сесій зниження, але були на шляху до найстрімкішого тижневого падіння з кінця червня через ринкові очікування, що група ОПЕК+ може ще більше збільшити видобуток, попри побоювання щодо надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 43 центи, або 0,7%, до 64,54 долара за барель до 05:00 за Гринвічем (8:00 за Києвом). Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 41 цент, або 0,7%, до 60,89 долара за барель.

За тиждень ціна на Brent впала на 8%, а на WTI - на 7,4%.

ОПЕК+ може домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на день у листопаді, що втричі перевищує зростання за жовтень, на тлі того, як Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку, повідомили джерела Reuters цього тижня.

Якщо ОПЕК+ все ж таки оголосить про збільшення видобутку на 500 000 барелів на добу цими вихідними, це, імовірно, буде достатньо великим зростанням, щоб знову знизити ціну на нафту, спочатку до рівня підтримки $58,00, а потім випробувати цьогорічні мінімуми (близько) $55,00

- сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

Потенційно вища пропозиція ОПЕК+, уповільнення роботи світових нафтопереробних заводів через технічне обслуговування та сезонне падіння попиту в найближчі місяці прискорять нарощування запасів нафти в США та інших країнах, кажуть аналітики.

Управління енергетичної інформації заявило в середу, що запаси нафти, бензину та дистилятів у США зросли минулого тижня, оскільки активність у переробці та попит знизилися.

"Ми вважаємо, що вересень став поворотним моментом, і ринок нафти зараз прямує до значного профіциту в четвертому кварталі 2025 року та в наступному році", - ідеться в примітці аналітиків JPMorgan.

Міністри фінансів країн "Групи семи" заявили в середу, що вживуть заходів для посилення тиску на росію, спрямованих проти тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти.

G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg

Юлія Шрамко

ОПЕК
Reuters