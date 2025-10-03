Нефть на пути к самому резкому недельному падению цен за 3,5 месяца

Цены на нефть выросли в пятницу после четырех последовательных сессий снижения, но были на пути к самому резкому недельному падению с конца июня из-за рыночных ожиданий, что группа ОПЕК+ может еще больше увеличить добычу, несмотря на опасения по поводу избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 43 цента, или 0,7%, до 64,54 доллара за баррель к 05:00 по Гринвичу (8:00 по Киеву). Цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 41 цент, или 0,7%, до 60,89 доллара за баррель.

За неделю цена на Brent упала на 8%, а на WTI - на 7,4%.

ОПЕК+ может договориться об увеличении добычи нефти до 500 000 баррелей в день в ноябре, что втрое превышает рост за октябрь, на фоне того, как Саудовская Аравия стремится вернуть себе долю рынка, сообщили источники Reuters на этой неделе.

Если ОПЕК+ все же объявит об увеличении добычи на 500 000 баррелей в сутки в эти выходные, это, вероятно, будет достаточно большим ростом, чтобы снова снизить цену на нефть, сначала до уровня поддержки $58,00, а затем испытать нынешние минимумы (около) $55,00 - сказал Тони Сикамор, аналитик IG.

Потенциально более высокое предложение ОПЕК+, замедление работы мировых нефтеперерабатывающих заводов из-за технического обслуживания и сезонное падение спроса в ближайшие месяцы ускорят наращивание запасов нефти в США и других странах, говорят аналитики.

Управление энергетической информации заявило в среду, что запасы нефти, бензина и дистиллятов в США выросли на прошлой неделе, поскольку активность в переработке и спрос снизились.

"Мы считаем, что сентябрь стал поворотным моментом, и рынок нефти сейчас направляется к значительному профициту в четвертом квартале 2025 года и в следующем году", - говорится в примечании аналитиков JPMorgan.

Министры финансов стран "Группы семи" заявили в среду, что примут меры для усиления давления на россию, направленные против тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти.

