Доходы рф от нефти сократились на пятую часть - Bloomberg

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Эксклюзив
12:39 • 10529 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 13643 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12390 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 25408 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28073 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 18891 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19364 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16032 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15303 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18158 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.6м/с
57%
755мм
Популярные новости
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных3 октября, 04:29 • 6598 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 12243 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 35337 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 19045 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 9740 просмотра
публикации
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 10018 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 10521 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 13632 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 25403 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 28068 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Дания
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 19174 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 27417 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 70441 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 78084 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 58549 просмотра
Актуальное
Forbes
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Доходы рф от нефти сократились на пятую часть - Bloomberg

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Доходы россии от продажи нефти в сентябре сократились на 20% по сравнению с прошлым годом, составив 483,5 млрд рублей. Это связано с падением мировых цен на нефть и укреплением рубля.

Доходы рф от нефти сократились на пятую часть - Bloomberg

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет россии в сентябре сократились на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне падения мировых цен на нефть и укрепления национальной валюты, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Сокращение доходов от нефтяной отрасли, которая вместе с газом составляла четверть российского бюджета в этом году, обременяет государственную казну, на фоне того, как москва продолжает тратить значительные средства на финансирование войны в Украине, которая ведется уже четвертый год. Правительство уже ожидает, что поступления от продажи нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии 2020 года", - пишет издание.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов рф, опубликованных в пятницу, полученные налоги, связанные с нефтью, снизились почти на 20% до 483,5 млрд рублей (5,9 млрд долларов США) в прошлом месяце. Совокупные доходы от продажи нефти и газа упали на 25% до 582,5 млрд рублей.

Снижение выручки последовало за падением цен на нефть на фоне опасений по поводу надвигающегося перенасыщения мирового рынка. ОПЕК+, ведущим членом которого является россия, ускорила восстановление добычи, вызвав опасения, что в следующем году поставки превысят спрос. Тем временем президент США Дональд Трамп призвал покупателей прекратить закупку ископаемого топлива у москвы, что нанесет ущерб бюджету кремля, пишет издание.

Министерство финансов рф рассчитало выручку от продажи нефти за сентябрь, исходя из средней цены на нефть марки Urals в 57,55 доллара за баррель в августе. Это более чем на 18% ниже уровня годом ранее и по сравнению с падением эталонной марки Brent почти на 15% за тот же период.

Укрепление рубля также способствовало снижению выручки. Укрепление российской валюты означает, что компании получают меньше рублей за каждый доллар, заработанный на продаже барреля нефти. В прошлом году в августе средний курс российской валюты составлял 80,1582 рубля по отношению к доллару США, что на 10% выше, чем годом ранее.

В месячном исчислении доходы от продажи нефти выросли на 15%, поскольку государственные субсидии нефтепереработчикам, которые частично компенсируют разницу в ценах на топливо внутри страны и за рубежом, сократились на фоне роста цен в россии. В прошлом месяце бюджет направил на поставки автомобильного топлива на внутренний рынок 30,5 миллиарда рублей, что является минимальным показателем с октября 2023 года, когда выплаты были нулевыми, указывает издание.

Нефть на пути к самому резкому недельному падению цен за 3,5 месяца03.10.25, 08:23 • 2738 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Нефть марки Brent
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Украина