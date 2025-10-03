Доходы рф от нефти сократились на пятую часть - Bloomberg

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет россии в сентябре сократились на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне падения мировых цен на нефть и укрепления национальной валюты, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Сокращение доходов от нефтяной отрасли, которая вместе с газом составляла четверть российского бюджета в этом году, обременяет государственную казну, на фоне того, как москва продолжает тратить значительные средства на финансирование войны в Украине, которая ведется уже четвертый год. Правительство уже ожидает, что поступления от продажи нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии 2020 года", - пишет издание.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов рф, опубликованных в пятницу, полученные налоги, связанные с нефтью, снизились почти на 20% до 483,5 млрд рублей (5,9 млрд долларов США) в прошлом месяце. Совокупные доходы от продажи нефти и газа упали на 25% до 582,5 млрд рублей.

Снижение выручки последовало за падением цен на нефть на фоне опасений по поводу надвигающегося перенасыщения мирового рынка. ОПЕК+, ведущим членом которого является россия, ускорила восстановление добычи, вызвав опасения, что в следующем году поставки превысят спрос. Тем временем президент США Дональд Трамп призвал покупателей прекратить закупку ископаемого топлива у москвы, что нанесет ущерб бюджету кремля, пишет издание.

Министерство финансов рф рассчитало выручку от продажи нефти за сентябрь, исходя из средней цены на нефть марки Urals в 57,55 доллара за баррель в августе. Это более чем на 18% ниже уровня годом ранее и по сравнению с падением эталонной марки Brent почти на 15% за тот же период.

Укрепление рубля также способствовало снижению выручки. Укрепление российской валюты означает, что компании получают меньше рублей за каждый доллар, заработанный на продаже барреля нефти. В прошлом году в августе средний курс российской валюты составлял 80,1582 рубля по отношению к доллару США, что на 10% выше, чем годом ранее.

В месячном исчислении доходы от продажи нефти выросли на 15%, поскольку государственные субсидии нефтепереработчикам, которые частично компенсируют разницу в ценах на топливо внутри страны и за рубежом, сократились на фоне роста цен в россии. В прошлом месяце бюджет направил на поставки автомобильного топлива на внутренний рынок 30,5 миллиарда рублей, что является минимальным показателем с октября 2023 года, когда выплаты были нулевыми, указывает издание.

