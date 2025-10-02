Нафта дорожчає після падіння на тлі побоювань щодо санкцій проти рф

Ціни на нафту зросли в четвер після падіння протягом попередніх трьох торгових сесій, оскільки потенційне посилення санкцій щодо російської нафти надало деяку підтримку, хоча побоювання з приводу надлишку пропозиції на ринку обмежили зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,31%, до $65,55 за барель на 06:31 за Гринвічем (09:31 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 20 центів, або на 0,32%, до $61,98 за барель.

Деякі аналітики пояснили зростання технічним відновленням після того, як ціни на нафту марки Brent та WTI впали приблизно на 1% під час попередньої сесії, причому Brent закрилася на найнижчому рівні з 5 червня, а WTI - з 30 травня.

"Інтерес покупців виник, коли ціна на нафту марки WTI наблизилася до рівня підтримки у $60, у той час як геополітичні ризики, що зросли, і спекуляції про посилення санкцій щодо російської нафти також надали підтримку", – заявив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Invest.

Міністри фінансів країн "Групи семи" заявили в середу, що зроблять кроки щодо посилення тиску на росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти, і тих, хто сприяє обходу санкцій.

G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg

Окрім того, США нададуть Україні розвіддані для ударів далекобійними ракетами по російській енергетичній інфраструктурі, повідомили в середу Reuters два чиновники, підтверджуючи попереднє повідомлення Wall Street Journal.

США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ

Це полегшить Україні завдання ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах та інших об'єктах інфраструктури з метою позбавити кремль доходів і нафти, зазначає WSJ.

Нагромадження запасів з боку Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, також підштовхнуло ціни на нафту, обмеживши потенціал зниження, відзначають трейдери.

Проте призупинення роботи (шатдаун) уряду США посилило побоювання з приводу світової економіки, у той час як очікування збільшення видобутку ОПЕК+ чинили тиск на настрої, обмеживши зростання цін, заявив Кікукава з Nissan.

Адміністрація президента США Дональда Трампа в середу заморозила 26 мільярдів доларів для штатів із демократичним ухилом, реалізувавши погрозу використати припинення роботи уряду для націлювання на пріоритетні завдання демократів.

Щодо пропозиції, ОПЕК+ може домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на добу у листопаді, що втричі перевищує збільшення, досягнуте у жовтні, на тлі того, як Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку, повідомили три джерела, знайомі з переговорами.

Це станеться на тлі початку зниження попиту у США та Азії.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило у середу, що запаси нафти, бензину та дистилятів у США зросли минулого тижня на тлі зниження активності в нафтопереробці та зниження попиту.