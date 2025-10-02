Нафта дорожчає після падіння на тлі побоювань щодо санкцій проти рф
Київ • УНН
Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на 0,31% та 0,32% відповідно, після падіння протягом трьох попередніх сесій. Зростання зумовлене потенційним посиленням санкцій щодо російської нафти та наближенням WTI до рівня підтримки у $60.
Ціни на нафту зросли в четвер після падіння протягом попередніх трьох торгових сесій, оскільки потенційне посилення санкцій щодо російської нафти надало деяку підтримку, хоча побоювання з приводу надлишку пропозиції на ринку обмежили зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,31%, до $65,55 за барель на 06:31 за Гринвічем (09:31 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 20 центів, або на 0,32%, до $61,98 за барель.
Деякі аналітики пояснили зростання технічним відновленням після того, як ціни на нафту марки Brent та WTI впали приблизно на 1% під час попередньої сесії, причому Brent закрилася на найнижчому рівні з 5 червня, а WTI - з 30 травня.
"Інтерес покупців виник, коли ціна на нафту марки WTI наблизилася до рівня підтримки у $60, у той час як геополітичні ризики, що зросли, і спекуляції про посилення санкцій щодо російської нафти також надали підтримку", – заявив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Invest.
Міністри фінансів країн "Групи семи" заявили в середу, що зроблять кроки щодо посилення тиску на росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти, і тих, хто сприяє обходу санкцій.
G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg01.10.25, 15:51 • 3258 переглядiв
Окрім того, США нададуть Україні розвіддані для ударів далекобійними ракетами по російській енергетичній інфраструктурі, повідомили в середу Reuters два чиновники, підтверджуючи попереднє повідомлення Wall Street Journal.
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ02.10.25, 08:53 • 11745 переглядiв
Це полегшить Україні завдання ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах та інших об'єктах інфраструктури з метою позбавити кремль доходів і нафти, зазначає WSJ.
Нагромадження запасів з боку Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, також підштовхнуло ціни на нафту, обмеживши потенціал зниження, відзначають трейдери.
Проте призупинення роботи (шатдаун) уряду США посилило побоювання з приводу світової економіки, у той час як очікування збільшення видобутку ОПЕК+ чинили тиск на настрої, обмеживши зростання цін, заявив Кікукава з Nissan.
Адміністрація президента США Дональда Трампа в середу заморозила 26 мільярдів доларів для штатів із демократичним ухилом, реалізувавши погрозу використати припинення роботи уряду для націлювання на пріоритетні завдання демократів.
Щодо пропозиції, ОПЕК+ може домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 000 барелів на добу у листопаді, що втричі перевищує збільшення, досягнуте у жовтні, на тлі того, як Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку, повідомили три джерела, знайомі з переговорами.
Це станеться на тлі початку зниження попиту у США та Азії.
Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило у середу, що запаси нафти, бензину та дистилятів у США зросли минулого тижня на тлі зниження активності в нафтопереробці та зниження попиту.