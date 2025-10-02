$41.220.08
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ

Київ • УНН

 • 5480 перегляди

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі. Це стало відомо на тлі того, як адміністрація Трампа розглядає можливість надіслати Україні потужну зброю.

США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів глибоко всередині росії, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі

- заявили американські чиновники.

Як зазначається, це стало відомо на тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа "розглядає можливість надіслати Україні потужну зброю, яка могла б зробити доступною для ураження більше цілей у межах росії".

"Президент Трамп нещодавно підписав дозвіл розвідувальним службам та Пентагону допомагати Києву з ударами", - ідеться у публікації.

За словами цих джерел, "офіційні особи США просять союзників по Організації Північноатлантичного договору надати аналогічну підтримку".

Розширення обміну розвідданими з Києвом - чергова ознака того, що Трамп посилює підтримку України, на тлі того, як його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут, зауважує видання.

США обмежують доступ до розвідданих щодо перемовин між рф та Україною - CBS News

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
