США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
Киев • УНН
США предоставят Украине разведывательные данные для ракетных ударов большой дальности по российской энергетической инфраструктуре. Это стало известно на фоне того, как администрация Трампа рассматривает возможность отправки Украине мощного оружия.
США предоставят Украине разведывательные данные для ракетных ударов глубоко внутри россии, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
США предоставят Украине разведывательные данные для ракетных ударов большой дальности по российской энергетической инфраструктуре
Как отмечается, это стало известно на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа "рассматривает возможность отправить Украине мощное оружие, которое могло бы сделать доступным для поражения больше целей в пределах россии".
"Президент Трамп недавно подписал разрешение разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву с ударами", - говорится в публикации.
По словам этих источников, "официальные лица США просят союзников по Организации Североатлантического договора оказать аналогичную поддержку".
Расширение обмена разведданными с Киевом - очередной признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины, на фоне того, как его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик, отмечает издание.
