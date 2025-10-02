$41.220.08
Нефть дорожает после падения на фоне опасений по поводу санкций против рф

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли на 0,31% и 0,32% соответственно, после падения в течение трех предыдущих сессий. Рост обусловлен потенциальным ужесточением санкций в отношении российской нефти и приближением WTI к уровню поддержки в $60.

Цены на нефть выросли в четверг после падения в течение предыдущих трех торговых сессий, поскольку потенциальное ужесточение санкций в отношении российской нефти оказало некоторую поддержку, хотя опасения по поводу избытка предложения на рынке ограничили рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или 0,31%, до $65,55 за баррель на 06:31 по Гринвичу (09:31 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 20 центов, или на 0,32%, до $61,98 за баррель.

Некоторые аналитики объяснили рост техническим восстановлением после того, как цены на нефть марки Brent и WTI упали примерно на 1% во время предыдущей сессии, причем Brent закрылась на самом низком уровне с 5 июня, а WTI - с 30 мая.

"Интерес покупателей возник, когда цена на нефть марки WTI приблизилась к уровню поддержки в $60, в то время как возросшие геополитические риски и спекуляции об ужесточении санкций в отношении российской нефти также оказали поддержку", – заявил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Invest.

Министры финансов стран "Группы семи" заявили в среду, что предпримут шаги по усилению давления на россию, нацелившись на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти, и тех, кто способствует обходу санкций.

G7 готовится к новым санкциям: главный удар планируют нанести по нефтяным доходам России – Bloomberg

Кроме того, США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойными ракетами по российской энергетической инфраструктуре, сообщили в среду Reuters два чиновника, подтверждая предыдущее сообщение Wall Street Journal.

США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ

Это облегчит Украине задачу ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и другим объектам инфраструктуры с целью лишить кремль доходов и нефти, отмечает WSJ.

Накопление запасов со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, также подтолкнуло цены на нефть, ограничив потенциал снижения, отмечают трейдеры.

Однако приостановка работы (шатдаун) правительства США усилила опасения по поводу мировой экономики, в то время как ожидания увеличения добычи ОПЕК+ оказывали давление на настроения, ограничивая рост цен, заявил Кикукава из Nissan.

Администрация президента США Дональда Трампа в среду заморозила 26 миллиардов долларов для штатов с демократическим уклоном, реализовав угрозу использовать прекращение работы правительства для нацеливания на приоритетные задачи демократов.

Что касается предложения, ОПЕК+ может договориться об увеличении добычи нефти до 500 000 баррелей в сутки в ноябре, что втрое превышает увеличение, достигнутое в октябре, на фоне того, как Саудовская Аравия стремится вернуть себе долю рынка, сообщили три источника, знакомые с переговорами.

Это произойдет на фоне начала снижения спроса в США и Азии.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти, бензина и дистиллятов в США выросли на прошлой неделе на фоне снижения активности в нефтепереработке и снижения спроса.

Юлия Шрамко

