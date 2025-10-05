Країни ОПЕК+ збільшать видобуток нафти на майже 140 барелів на добу
Київ • УНН
Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу з листопада для відновлення частки ринку. Це рішення прийнято попри різні погляди Росії та Саудівської Аравії щодо обсягів збільшення.
Перед рішенням зазначалося, що рф і Саудівська Аравія, два найбільших виробники ОПЕК+, дотримувалися різних поглядів. Втім збільшення видобутку в листопаді відбудеться, і ці зміни мають сприяти відновлення частки ринку у боротьбі з конкурентами, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти з листопада на 137 000 барелів на добу (б/д). На тлі постійних побоювань щодо загрози надлишку пропозиції, узгоджено помірний щомісячний приріст.
Група, до складу якої входять Організація країн-експортерів нафти, Росія та деякі менші виробники, збільшила свої цілі з видобутку нафти на понад 2,7 млн б/д цього року, що еквівалентно приблизно 2,5% світового попиту.
У поясненні вказується, що зміна політики після багаторічних скорочень спрямована на відновлення частки ринку, відвойованої у конкурентів, таких як американські сланцевики.
Важливо зазначити, що напередодні і росія і Саудівська Аравія дотримувалися різних поглядів.
У москві виступали за невелике збільшення видобутку, з метою уникнути тиску на ціни на нафту, а також у зв'язку з тим, що рф буде складно збільшити видобуток через санкції, введені у зв'язку з війною російської армії в Україні, пише Reuters.
Саудівська Аравія, за даними джерел видання, воліла б подвоїти, потроїти або навіть почетверити цю цифру - навіть до 548 000 барелів на добу. Близькосхідна країна має вільні потужності і хоче швидше відвоювати частку ринку, зазначає Reuters із посиланням на джерела.