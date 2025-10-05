Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти почти на 140 баррелей в сутки

$41.280.00
5 октября, 07:57 • 16360 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 40651 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 64289 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 124449 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 109138 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105055 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 132476 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 104768 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 47664 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54063 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя: что еще отмечают 5 октября5 октября, 04:01 • 4342 просмотра
Более 73 тысяч абонентов Запорожья остались без света после ночной атаки рф5 октября, 04:15 • 4502 просмотра
В результате атаки РФ часть Львова осталась без света - мэр города5 октября, 04:50 • 8296 просмотра
Силы обороны Украины ликвидировали еще 870 российских оккупантов – Генштаб5 октября, 05:06 • 7032 просмотра
Львов после обстрелов РФ в дыму: горожан просят закрыть окна и оставаться дома5 октября, 05:21 • 11868 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 124449 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 72322 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 85429 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 132476 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 104768 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Александр Сырский
Украина
Львов
Запорожье
Львовская область
Соединённые Штаты
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 42159 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 40083 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 109139 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 50441 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 52527 просмотра
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
ТикТок
МиГ-31

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти почти на 140 баррелей в сутки

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с ноября для восстановления доли рынка. Это решение принято несмотря на разные взгляды России и Саудовской Аравии относительно объемов увеличения.

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти почти на 140 баррелей в сутки

Перед решением отмечалось, что РФ и Саудовская Аравия, два крупнейших производителя ОПЕК+, придерживались разных взглядов. Впрочем, увеличение добычи в ноябре произойдет, и эти изменения должны способствовать восстановлению доли рынка в борьбе с конкурентами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). На фоне постоянных опасений относительно угрозы избытка предложения, согласован умеренный ежемесячный прирост.

Группа, в состав которой входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и некоторые меньшие производители, увеличила свои цели по добыче нефти более чем на 2,7 млн б/с в этом году, что эквивалентно примерно 2,5% мирового спроса.

- передает агентство.

В пояснении указывается, что изменение политики после многолетних сокращений направлено на восстановление доли рынка, отвоеванной у конкурентов, таких как американские сланцевики.

Важно отметить, что накануне и Россия, и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов.

В Москве выступали за небольшое увеличение добычи, с целью избежать давления на цены на нефть, а также в связи с тем, что РФ будет сложно увеличить добычу из-за санкций, введенных в связи с войной российской армии в Украине, пишет Reuters.

Саудовская Аравия, по данным источников издания, предпочла бы удвоить, утроить или даже учетверить эту цифру — даже до 548 000 баррелей в сутки. Ближневосточная страна имеет свободные мощности и хочет быстрее отвоевать долю рынка, отмечает Reuters со ссылкой на источники.

Напомним

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Саудовская Аравия
Украина