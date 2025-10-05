Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти почти на 140 баррелей в сутки

Перед решением отмечалось, что РФ и Саудовская Аравия, два крупнейших производителя ОПЕК+, придерживались разных взглядов. Впрочем, увеличение добычи в ноябре произойдет, и эти изменения должны способствовать восстановлению доли рынка в борьбе с конкурентами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). На фоне постоянных опасений относительно угрозы избытка предложения, согласован умеренный ежемесячный прирост.

Группа, в состав которой входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и некоторые меньшие производители, увеличила свои цели по добыче нефти более чем на 2,7 млн б/с в этом году, что эквивалентно примерно 2,5% мирового спроса. - передает агентство.

В пояснении указывается, что изменение политики после многолетних сокращений направлено на восстановление доли рынка, отвоеванной у конкурентов, таких как американские сланцевики.

Важно отметить, что накануне и Россия, и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов.

В Москве выступали за небольшое увеличение добычи, с целью избежать давления на цены на нефть, а также в связи с тем, что РФ будет сложно увеличить добычу из-за санкций, введенных в связи с войной российской армии в Украине, пишет Reuters.

Саудовская Аравия, по данным источников издания, предпочла бы удвоить, утроить или даже учетверить эту цифру — даже до 548 000 баррелей в сутки. Ближневосточная страна имеет свободные мощности и хочет быстрее отвоевать долю рынка, отмечает Reuters со ссылкой на источники.

Напомним