4072 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 18998 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 34762 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 28594 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 32489 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 28397 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 20548 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18188 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 13160 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13968 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Нафта подорожчала на тлі зниження торгової напруженості між США та Китаєм

Київ • УНН

 314 перегляди

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки перші ознаки пом'якшення торгової напруженості між США та Китаєм зміцнили ринкові настрої. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4% до 63,54 долара за барель, а американська WTI — на 0,4% до 59,71 долара за барель.

Нафта подорожчала на тлі зниження торгової напруженості між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли у вівторок, на тлі того, як перші ознаки пом'якшення торгової напруженості між США та Китаєм зміцнили ринкові настрої, пом'якшивши побоювання щодо світового попиту на паливо, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, має намір зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї цього місяця. Обидві країни намагаються розрядити напруженість, пов'язану з загрозами введення мит та експортним контролем.

У вихідні сторони провели змістовне листування, і очікується проведення нових зустрічей, додав він.

До 04:05 за Гринвічем (07:05 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або на 0,4%, до 63,54 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 59,71 долара за барель, що на 22 центи, або на 0,4%.

Під час попередньої сесії ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,9%, а ф'ючерси на американську WTI закрилися із підвищенням на 1%.

"Ціни на нафту стабілізувалися, на тлі того, як інвестори зіставляли напруженість у відносинах між США та Китаєм з попитом", - зазначають аналітики Saxo Bank у своїй замітці, додаючи, що Трамп пом'якшив тон і продемонстрував готовність до угоди.

Перспектива поліпшення торговельних зв'язків між двома найбільшими економіками світу історично підтримувала нафтові ринки, на тлі того, як інвестори очікують сильнішого світового зростання та збільшення попиту на пальне.

Однак нещодавні події, такі як посилення Пекіном експортного контролю над рідкісноземельними металами та погрози Трампа запровадити 100% мита та обмежити експорт програмного забезпечення з 1 листопада, чинили тиск на настрої.

Минулого тижня ціни на нафту показали падіння у тижневому вимірі та досягли найнижчого рівня з травня.

Трамп також висловив сумнів у перспективах зустрічі із Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї, призначеного на 30 жовтня та 1 листопада, заявивши в Truth Social: "Тепер, схоже, немає причин для цього".

Хоча розпродаж на ринках, схоже, стримується більш примирливим тоном Вашингтона та Пекіна, очікується, що їхні відносини залишаться у центрі уваги, пише видання.

"Нафтова галузь продовжує лавірувати між геополітичними проблемами", - заявив аналітик ANZ Деніел Гайнс.

"Китай оголосив про введення мита на судна, що належать США, які прибувають до його берегів, включаючи нафтові танкери. Це призвело до кількох скасувань рейсів в останню хвилину та різкого зростання фрахтових ставок", - зазначив він.

Трамп оголосив у понеділок про закінчення дворічної війни у ​​секторі Газа, яка дестабілізувала ситуацію на всьому Близькому Сході, тим самим обмеживши потенціал зростання ринку, вказує видання.

У своєму щомісячному звіті, опублікованому в понеділок, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, заявили, що дефіцит пропозиції на нафтовому ринку скоротиться 2026 року, на тлі того, як альянс ОПЕК+ продовжить планове збільшення видобутку.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа