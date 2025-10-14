$41.600.10
48.110.10
ukenru
02:03 • 4072 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 18998 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46 • 34762 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 28594 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 32489 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 28397 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 20548 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18188 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 13160 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13968 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
Погода
+6°
2.8м/с
86%
750мм
Нефть подорожала на фоне снижения торговой напряженности между США и Китаем

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку первые признаки смягчения торговой напряженности между США и Китаем укрепили рыночные настроения. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до 63,54 доллара за баррель, а американская WTI — на 0,4% до 59,71 доллара за баррель.

Нефть подорожала на фоне снижения торговой напряженности между США и Китаем

Цены на нефть выросли во вторник на фоне того, как первые признаки смягчения торговой напряженности между США и Китаем укрепили рыночные настроения, смягчив опасения относительно мирового спроса на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в этом месяце. Обе страны пытаются разрядить напряженность, связанную с угрозами введения пошлин и экспортным контролем.

В выходные стороны провели содержательную переписку, и ожидается проведение новых встреч, добавил он.

К 04:05 по Гринвичу (07:05 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 22 цента, или на 0,4%, до 63,54 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла 59,71 доллара за баррель, что на 22 цента, или на 0,4%.

Во время предыдущей сессии фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, а фьючерсы на американскую WTI закрылись с повышением на 1%.

"Цены на нефть стабилизировались на фоне того, как инвесторы сопоставляли напряженность в отношениях между США и Китаем со спросом", - отмечают аналитики Saxo Bank в своей заметке, добавляя, что Трамп смягчил тон и продемонстрировал готовность к сделке.

Вэнс: У Трампа гораздо больше карт, чем у Китая13.10.25, 02:16 • 4184 просмотра

Перспектива улучшения торговых связей между двумя крупнейшими экономиками мира исторически поддерживала нефтяные рынки на фоне того, как инвесторы ожидают более сильного мирового роста и увеличения спроса на топливо.

Однако недавние события, такие как ужесточение Пекином экспортного контроля над редкоземельными металлами и угрозы Трампа ввести 100% пошлины и ограничить экспорт программного обеспечения с 1 ноября, оказывали давление на настроения.

Трамп вводит 100-процентный тариф на китайские товары в ответ на «агрессивную позицию» Пекина11.10.25, 01:46 • 5196 просмотров

На прошлой неделе цены на нефть показали падение в недельном измерении и достигли самого низкого уровня с мая.

Трамп также выразил сомнение в перспективах встречи с Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, назначенного на 30 октября и 1 ноября, заявив в Truth Social: "Теперь, похоже, нет причин для этого".

Хотя распродажа на рынках, похоже, сдерживается более примирительным тоном Вашингтона и Пекина, ожидается, что их отношения останутся в центре внимания, пишет издание.

"Нефтяная отрасль продолжает лавировать между геополитическими проблемами", - заявил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

"Китай объявил о введении пошлин на суда, принадлежащие США, прибывающие к его берегам, включая нефтяные танкеры. Это привело к нескольким отменам рейсов в последнюю минуту и резкому росту фрахтовых ставок", - отметил он.

Трамп объявил в понедельник об окончании двухлетней войны в секторе Газа, которая дестабилизировала ситуацию на всем Ближнем Востоке, тем самым ограничив потенциал роста рынка, указывает издание.

В своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, заявили, что дефицит предложения на нефтяном рынке сократится в 2026 году на фоне того, как альянс ОПЕК+ продолжит плановое увеличение добычи.

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти почти на 140 тысяч баррелей в сутки05.10.25, 16:06 • 5506 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Сектор Газа