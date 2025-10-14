Нефть подорожала на фоне снижения торговой напряженности между США и Китаем

Цены на нефть выросли во вторник на фоне того, как первые признаки смягчения торговой напряженности между США и Китаем укрепили рыночные настроения, смягчив опасения относительно мирового спроса на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в этом месяце. Обе страны пытаются разрядить напряженность, связанную с угрозами введения пошлин и экспортным контролем.

В выходные стороны провели содержательную переписку, и ожидается проведение новых встреч, добавил он.

К 04:05 по Гринвичу (07:05 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 22 цента, или на 0,4%, до 63,54 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла 59,71 доллара за баррель, что на 22 цента, или на 0,4%.

Во время предыдущей сессии фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, а фьючерсы на американскую WTI закрылись с повышением на 1%.

"Цены на нефть стабилизировались на фоне того, как инвесторы сопоставляли напряженность в отношениях между США и Китаем со спросом", - отмечают аналитики Saxo Bank в своей заметке, добавляя, что Трамп смягчил тон и продемонстрировал готовность к сделке.

Перспектива улучшения торговых связей между двумя крупнейшими экономиками мира исторически поддерживала нефтяные рынки на фоне того, как инвесторы ожидают более сильного мирового роста и увеличения спроса на топливо.

Однако недавние события, такие как ужесточение Пекином экспортного контроля над редкоземельными металлами и угрозы Трампа ввести 100% пошлины и ограничить экспорт программного обеспечения с 1 ноября, оказывали давление на настроения.

На прошлой неделе цены на нефть показали падение в недельном измерении и достигли самого низкого уровня с мая.

Трамп также выразил сомнение в перспективах встречи с Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, назначенного на 30 октября и 1 ноября, заявив в Truth Social: "Теперь, похоже, нет причин для этого".

Хотя распродажа на рынках, похоже, сдерживается более примирительным тоном Вашингтона и Пекина, ожидается, что их отношения останутся в центре внимания, пишет издание.

"Нефтяная отрасль продолжает лавировать между геополитическими проблемами", - заявил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

"Китай объявил о введении пошлин на суда, принадлежащие США, прибывающие к его берегам, включая нефтяные танкеры. Это привело к нескольким отменам рейсов в последнюю минуту и резкому росту фрахтовых ставок", - отметил он.

Трамп объявил в понедельник об окончании двухлетней войны в секторе Газа, которая дестабилизировала ситуацию на всем Ближнем Востоке, тем самым ограничив потенциал роста рынка, указывает издание.

В своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, заявили, что дефицит предложения на нефтяном рынке сократится в 2026 году на фоне того, как альянс ОПЕК+ продолжит плановое увеличение добычи.

