Трамп вводит 100-процентный тариф на китайские товары в ответ на «агрессивную позицию» Пекина

Президент США Дональд Трамп вводит дополнительный 100-процентный тариф на китайские товары. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

По словам главы Белого дома, такая мера стала следствием "агрессивной позиции" Пекина.

Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами