Трамп вводит 100-процентный тариф на китайские товары в ответ на «агрессивную позицию» Пекина
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на «агрессивную позицию» Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля.
Президент США Дональд Трамп вводит дополнительный 100-процентный тариф на китайские товары. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.
Подробности
По словам главы Белого дома, такая мера стала следствием "агрессивной позиции" Пекина.
Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами
Он уточнил, что США в ответ на такую позицию Китая введут 100-процентный тариф на китайские товары в дополнение к уже существующим тарифам.
"Исходя из того, что Китай занял эту беспрецедентную позицию, … с 1 ноября 2025 года (или ранее, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая) Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на товары из Китая, поверх любого тарифа, который они платят сейчас", - резюмировал президент США.
Напомним
Накануне Китай запретил экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и их переработкой без разрешения. Это расширяет ограничения, что является источником напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Ранее Китай ввел новые меры для регулирования добычи и выплавки редкоземельных элементов, включая импортируемое сырье в систему квот. Это усиливает контроль над их поставками, вызывая беспокойство среди компаний.
Переговоры между США и Китаем могут кардинально изменить расстановку сил в мире – ЦПД07.10.25, 17:36 • 5039 просмотров