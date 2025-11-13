МЕА: доходи росії від експорту нафти впали до мінімуму за рік
Київ • УНН
Доходи росії від експорту сирої нафти та палива значно знизилися в жовтні - до 13,1 млрд доларів. Це на 2,3 млрд менше, ніж минулого року, через падіння цін, скорочення експорту та українські удари.
Деталі
За даними МЕА, постачання російської нафти та нафтопродуктів зменшилися на 150 тис. барелів на добу – до 7,4 млн барелів.
Нещодавні атаки України на інфраструктуру нафтопереробки та видобутку нафти сприяли падінню експорту сирої нафти на 110 000 барелів на день, до трохи понад 5 мільйонів барелів на добу
Попри тиск санкцій, росія створює нові канали збуту. За даними МЕА, у жовтні три нові компанії – "МорЕкспорт", "РусЕкспорт" та "ННК" – експортували близько 1 млн барелів нафти.
Видобуток сирої нафти залишився стабільним – 9,28 млн барелів на добу, що трохи нижче за квоту ОПЕК+. Експорт нафтопродуктів, утім, упав до 2,3 млн барелів – мінімуму з 2017 року.
