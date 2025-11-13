МЭА: доходы России от экспорта нефти упали до минимума за год
Киев • УНН
Доходы России от экспорта сырой нефти и топлива значительно снизились в октябре — до 13,1 млрд долларов. Это на 2,3 млрд меньше, чем в прошлом году, из-за падения цен, сокращения экспорта и украинских ударов.
Доходы России от экспорта сырой нефти и топлива в октябре сократились до 13,1 млрд долларов – это на 2,3 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Причинами стали падение мировых цен, сокращение экспорта и последствия украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным МЭА, поставки российской нефти и нефтепродуктов уменьшились на 150 тыс. баррелей в сутки – до 7,4 млн баррелей.
Недавние атаки Украины на инфраструктуру нефтепереработки и добычи нефти способствовали падению экспорта сырой нефти на 110 000 баррелей в день, до чуть более 5 миллионов баррелей в сутки
Несмотря на давление санкций, Россия создает новые каналы сбыта. По данным МЭА, в октябре три новые компании – "МорЭкспорт", "РусЭкспорт" и "ННК" – экспортировали около 1 млн баррелей нефти.
Добыча сырой нефти осталась стабильной – 9,28 млн баррелей в сутки, что немного ниже квоты ОПЕК+. Экспорт нефтепродуктов, впрочем, упал до 2,3 млн баррелей – минимума с 2017 года.
