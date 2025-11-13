$42.040.02
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
14:39 • 8602 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12073 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27677 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31374 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34198 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21585 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
МЭА: доходы России от экспорта нефти упали до минимума за год

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Доходы России от экспорта сырой нефти и топлива значительно снизились в октябре — до 13,1 млрд долларов. Это на 2,3 млрд меньше, чем в прошлом году, из-за падения цен, сокращения экспорта и украинских ударов.

МЭА: доходы России от экспорта нефти упали до минимума за год

Доходы России от экспорта сырой нефти и топлива в октябре сократились до 13,1 млрд долларов – это на 2,3 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Причинами стали падение мировых цен, сокращение экспорта и последствия украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным МЭА, поставки российской нефти и нефтепродуктов уменьшились на 150 тыс. баррелей в сутки – до 7,4 млн баррелей.

Недавние атаки Украины на инфраструктуру нефтепереработки и добычи нефти способствовали падению экспорта сырой нефти на 110 000 баррелей в день, до чуть более 5 миллионов баррелей в сутки

– говорится в отчете агентства.

Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США и изменения прогноза ОПЕК13.11.25, 09:15 • 3108 просмотров

Несмотря на давление санкций, Россия создает новые каналы сбыта. По данным МЭА, в октябре три новые компании – "МорЭкспорт", "РусЭкспорт" и "ННК" – экспортировали около 1 млн баррелей нефти.

Добыча сырой нефти осталась стабильной – 9,28 млн баррелей в сутки, что немного ниже квоты ОПЕК+. Экспорт нефтепродуктов, впрочем, упал до 2,3 млн баррелей – минимума с 2017 года.

"Лукойл" теряет $10 млрд: санкции США парализовали компанию за рубежом – FT12.11.25, 21:48 • 4098 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
ОПЕК
Украина