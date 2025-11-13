Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США и изменения прогноза ОПЕК

$42.010.06
Эксклюзив
07:00 • 2734 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 9662 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 10075 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 8742 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 49302 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 75651 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 70867 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72198 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63588 просмотра
12 ноября, 12:03 • 58947 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
12 ноября, 12:03 • 58947 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский12 ноября, 21:59 • 12949 просмотра
Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речьPhoto12 ноября, 22:22 • 13430 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун02:05 • 17625 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo02:38 • 13827 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину03:24 • 18123 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 73941 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 92217 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 61760 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 71229 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 137985 просмотра
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 37939 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 38656 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 29558 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 68511 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 68546 просмотра
Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США и изменения прогноза ОПЕК

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Цены на нефть снизились в четверг, продолжая падение с предыдущей сессии, на фоне роста запасов нефти в США и прогноза ОПЕК о превышении предложения над спросом в 2026 году. Brent составляет $62,71 за баррель, а WTI - $58,46 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США и изменения прогноза ОПЕК

Цены на нефть в четверг немного снизились, продолжив падение с предыдущей сессии, на фоне того, как отчет, отражающий рост запасов нефти в США, усилил опасения, что мирового предложения более чем достаточно для удовлетворения текущего спроса на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на нефть марки Brent к 06:45 по Гринвичу (08:45 по Киеву) остались без изменений на уровне $62,71 за баррель после снижения на 3,8% днем ранее. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 3 цента, или 0,1%, до $58,46 за баррель, продолжив падение в 4,2% в среду.

Источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти (API), в среду сообщили, что запасы нефти в США выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 7 ноября. Запасы бензина и дистиллятов сократились, сообщили источники со ссылкой на данные API.

В среду цены упали более чем на 2 доллара за баррель после того, как ОПЕК заявила, что мировые поставки нефти в 2026 году немного превысят спрос, что стало очередным отходом от предыдущих прогнозов группы о дефиците.

"Недавнее снижение цен, по-видимому, обусловлено пересмотром ОПЕК баланса спроса и предложения на 2026 год в своем ежемесячном отчете, который подтверждает, что группа теперь признает возможность избытка предложения в 2026 году, в отличие от своей более оптимистичной позиции на протяжении всего периода", - заявил Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору DBS Bank.

"Это согласуется с недавним решением приостановить отмену добровольных сокращений добычи в первом квартале. Учитывая, что это лишь переход к более реалистичной оценке рынка, это не меняет фундаментальных факторов, поэтому реакция рынка является чрезмерной", - отметил он.

ОПЕК заявила, что ожидает избытка предложения в следующем году в связи с более масштабным ростом добычи ОПЕК+, группой производителей, в которую входят члены ОПЕК и ее союзники, такие как Россия.

Сигнал ОПЕК об избытке предложения разбудил ранее сдерживаемые медвежьи настроения на предыдущей сессии, в то время как рост запасов сырой нефти в США усилил давление, подтолкнув цены на нефть к дальнейшему снижению в четверг утром

- отметил Ян Ань, аналитик Haitong Securities.

Ожидается, что Управление энергетической информации США (EIA) опубликует данные о запасах позднее в четверг. Другие отчеты, опубликованные в среду, усилили пессимистические настроения инвесторов.

EIA также сообщило в своем краткосрочном энергетическом прогнозе, что добыча нефти в США, как ожидается, установит более высокий рекорд в этом году, чем прогнозировалось ранее.

EIA добавило, что мировые запасы нефти будут расти до 2026 года, поскольку добыча растет быстрее спроса на нефтепродукты, что усиливает давление на цены на нефть.

В перспективе некоторые аналитики ожидают, что цены останутся близкими к текущему уровню.

"Цены на нефть на уровне около 60 долларов за баррель должны получить значительную поддержку, особенно с учетом того, что после вступления в силу более строгих санкций могут возникнуть краткосрочные перебои с поставками российского экспорта", - сказал Саркар из DBS.

Миллиарды баррелей нефти скапливаются на танкерах в океанах, это указывает на напряженность из-за санкций - Bloomberg
12.11.25, 13:00 • 4886 просмотров

