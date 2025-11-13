Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США и изменения прогноза ОПЕК

Цены на нефть в четверг немного снизились, продолжив падение с предыдущей сессии, на фоне того, как отчет, отражающий рост запасов нефти в США, усилил опасения, что мирового предложения более чем достаточно для удовлетворения текущего спроса на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на нефть марки Brent к 06:45 по Гринвичу (08:45 по Киеву) остались без изменений на уровне $62,71 за баррель после снижения на 3,8% днем ранее. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 3 цента, или 0,1%, до $58,46 за баррель, продолжив падение в 4,2% в среду.

Источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти (API), в среду сообщили, что запасы нефти в США выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 7 ноября. Запасы бензина и дистиллятов сократились, сообщили источники со ссылкой на данные API.

В среду цены упали более чем на 2 доллара за баррель после того, как ОПЕК заявила, что мировые поставки нефти в 2026 году немного превысят спрос, что стало очередным отходом от предыдущих прогнозов группы о дефиците.

"Недавнее снижение цен, по-видимому, обусловлено пересмотром ОПЕК баланса спроса и предложения на 2026 год в своем ежемесячном отчете, который подтверждает, что группа теперь признает возможность избытка предложения в 2026 году, в отличие от своей более оптимистичной позиции на протяжении всего периода", - заявил Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору DBS Bank.

"Это согласуется с недавним решением приостановить отмену добровольных сокращений добычи в первом квартале. Учитывая, что это лишь переход к более реалистичной оценке рынка, это не меняет фундаментальных факторов, поэтому реакция рынка является чрезмерной", - отметил он.

ОПЕК заявила, что ожидает избытка предложения в следующем году в связи с более масштабным ростом добычи ОПЕК+, группой производителей, в которую входят члены ОПЕК и ее союзники, такие как Россия.

Сигнал ОПЕК об избытке предложения разбудил ранее сдерживаемые медвежьи настроения на предыдущей сессии, в то время как рост запасов сырой нефти в США усилил давление, подтолкнув цены на нефть к дальнейшему снижению в четверг утром - отметил Ян Ань, аналитик Haitong Securities.

Ожидается, что Управление энергетической информации США (EIA) опубликует данные о запасах позднее в четверг. Другие отчеты, опубликованные в среду, усилили пессимистические настроения инвесторов.

EIA также сообщило в своем краткосрочном энергетическом прогнозе, что добыча нефти в США, как ожидается, установит более высокий рекорд в этом году, чем прогнозировалось ранее.

EIA добавило, что мировые запасы нефти будут расти до 2026 года, поскольку добыча растет быстрее спроса на нефтепродукты, что усиливает давление на цены на нефть.

В перспективе некоторые аналитики ожидают, что цены останутся близкими к текущему уровню.

"Цены на нефть на уровне около 60 долларов за баррель должны получить значительную поддержку, особенно с учетом того, что после вступления в силу более строгих санкций могут возникнуть краткосрочные перебои с поставками российского экспорта", - сказал Саркар из DBS.

