Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США та зміни прогнозу ОПЕК

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7548 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20542 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52147 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33683 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33451 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70711 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42617 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39386 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37424 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33316 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52151 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70716 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57849 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46809 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54905 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54856 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44687 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83059 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82624 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США та зміни прогнозу ОПЕК

Київ • УНН

 • 3698 перегляди

Ціни на нафту знизилися в четвер, продовжуючи падіння з попередньої сесії, на тлі зростання запасів нафти в США та прогнозу ОПЕК про перевищення пропозиції над попитом у 2026 році. Brent становить $62,71 за барель, а WTI - $58,46 за барель.

Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США та зміни прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту у четвер трохи знизилися, продовжуючи падіння з попередньої сесії, на тлі того, як звіт, що відображає зростання запасів нафти в США, посилив побоювання, що світової пропозиції більш ніж достатньо для задоволення поточного попиту на пальне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на нафту марки Brent до 06:45 за Гринвічем (08:45 за Києвом) залишилися без змін на рівні $62,71 за барель після зниження на 3,8% вдень раніше. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 3 центи, або 0,1%, до $58,46 за барель, продовживши падіння у 4,2% у середу.

Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API), у середу повідомили, що запаси нафти в США зросли на 1,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 листопада. Запаси бензину та дистилятів скоротилися, повідомили джерела з посиланням на дані API.

У середу ціни впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як ОПЕК заявила, що світові поставки нафти у 2026 році трохи перевищать попит, що стало черговим відходом від попередніх прогнозів групи про дефіцит.

"Недавнє зниження цін, мабуть, обумовлене переглядом ОПЕК балансу попиту та пропозиції на 2026 рік у своєму щомісячному звіті, який підтверджує, що група тепер визнає можливість надлишку пропозиції в 2026 році, на відміну від своєї більш оптимістичної позиції протягом всього періоду", - заявив Сувро Саркар, керівник групи по енергетичному сектору DBS Bank.

"Це узгоджується з недавнім рішенням призупинити скасування добровільних скорочень видобутку у першому кварталі. Враховуючи, що це лише перехід до більш реалістичної оцінки ринку, це не змінює фундаментальних факторів, тому реакція ринку є надмірною", - зазначив він.

ОПЕК заявила, що очікує надлишку пропозиції наступного року у зв'язку з більш масштабним зростанням видобутку ОПЕК+, групою виробників, до якої входять члени ОПЕК та її союзники, такі як росія.

Сигнал ОПЕК про надлишок пропозиції розбудив ведмежі настрої, що раніше стримувалися, на попередній сесії, у той час як зростання запасів сирої нафти в США посилило тиск, підштовхнувши ціни на нафту до подальшого зниження в четвер вранці

- зазначив Ян Ань, аналітик Haitong Securities.

Очікується, що Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікує дані про запаси пізніше у четвер. Інші звіти, опубліковані у середу, посилили песимістичні настрої інвесторів.

EIA також повідомило у своєму короткостроковому енергетичному прогнозі, що видобуток нафти в США, як очікується, встановить вищий рекорд цього року, ніж прогнозувалося раніше.

EIA додало, що світові запаси нафти зростатимуть до 2026 року, оскільки видобуток зростає швидше за попит на нафтопродукти, що посилює тиск на ціни на нафту.

У перспективі деякі аналітики очікують, що ціни залишаться близькими до поточного рівня.

"Ціни на нафту на рівні близько 60 доларів за барель повинні отримати значну підтримку, особливо з урахуванням того, що після набуття чинності більш суворих санкцій можуть виникнути короткострокові перебої з постачанням російського експорту", - сказав Саркар з DBS.

Мільярди барелів нафти накопичуються на танкерах в океанах, це вказує на напруженість через санкції - Bloomberg12.11.25, 13:00 • 5214 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
ОПЕК