Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США та зміни прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту у четвер трохи знизилися, продовжуючи падіння з попередньої сесії, на тлі того, як звіт, що відображає зростання запасів нафти в США, посилив побоювання, що світової пропозиції більш ніж достатньо для задоволення поточного попиту на пальне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на нафту марки Brent до 06:45 за Гринвічем (08:45 за Києвом) залишилися без змін на рівні $62,71 за барель після зниження на 3,8% вдень раніше. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 3 центи, або 0,1%, до $58,46 за барель, продовживши падіння у 4,2% у середу.

Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API), у середу повідомили, що запаси нафти в США зросли на 1,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 листопада. Запаси бензину та дистилятів скоротилися, повідомили джерела з посиланням на дані API.

У середу ціни впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як ОПЕК заявила, що світові поставки нафти у 2026 році трохи перевищать попит, що стало черговим відходом від попередніх прогнозів групи про дефіцит.

"Недавнє зниження цін, мабуть, обумовлене переглядом ОПЕК балансу попиту та пропозиції на 2026 рік у своєму щомісячному звіті, який підтверджує, що група тепер визнає можливість надлишку пропозиції в 2026 році, на відміну від своєї більш оптимістичної позиції протягом всього періоду", - заявив Сувро Саркар, керівник групи по енергетичному сектору DBS Bank.

"Це узгоджується з недавнім рішенням призупинити скасування добровільних скорочень видобутку у першому кварталі. Враховуючи, що це лише перехід до більш реалістичної оцінки ринку, це не змінює фундаментальних факторів, тому реакція ринку є надмірною", - зазначив він.

ОПЕК заявила, що очікує надлишку пропозиції наступного року у зв'язку з більш масштабним зростанням видобутку ОПЕК+, групою виробників, до якої входять члени ОПЕК та її союзники, такі як росія.

Сигнал ОПЕК про надлишок пропозиції розбудив ведмежі настрої, що раніше стримувалися, на попередній сесії, у той час як зростання запасів сирої нафти в США посилило тиск, підштовхнувши ціни на нафту до подальшого зниження в четвер вранці - зазначив Ян Ань, аналітик Haitong Securities.

Очікується, що Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікує дані про запаси пізніше у четвер. Інші звіти, опубліковані у середу, посилили песимістичні настрої інвесторів.

EIA також повідомило у своєму короткостроковому енергетичному прогнозі, що видобуток нафти в США, як очікується, встановить вищий рекорд цього року, ніж прогнозувалося раніше.

EIA додало, що світові запаси нафти зростатимуть до 2026 року, оскільки видобуток зростає швидше за попит на нафтопродукти, що посилює тиск на ціни на нафту.

У перспективі деякі аналітики очікують, що ціни залишаться близькими до поточного рівня.

"Ціни на нафту на рівні близько 60 доларів за барель повинні отримати значну підтримку, особливо з урахуванням того, що після набуття чинності більш суворих санкцій можуть виникнути короткострокові перебої з постачанням російського експорту", - сказав Саркар з DBS.

