"Лукойл" теряет $10 млрд: санкции США парализовали компанию за рубежом – FT
Киев • УНН
Акции "Лукойла" на московской бирже упали до 4900 рублей, а капитализация компании уменьшилась на $9,6 млрд после новых санкций США. Это привело к блокировке продажи зарубежных активов и проблемам с деятельностью на международных рынках.
Российский нефтяной гигант "Лукойл" переживает самый острый спад за последние два с половиной года: его акции на Московской бирже опустились до 4900 рублей за штуку, а капитализация уменьшилась на $9,6 млрд после новых санкций США, введенных 23 октября. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Инвесторы опасаются, что компания понесет значительные убытки при попытках продать зарубежные активы.
Санкции ударили по "лукойлу": россия теряет свой главный нефтяной актив в Ираке10.11.25, 15:55 • 4297 просмотров
Санкции фактически парализовали деятельность "Лукойла" на международных рынках: Ирак не перечисляет средства и не принимает нефть от компании; сеть заправок Teboil в Финляндии осталась без топлива; швейцарская Litasco не может фрахтовать танкеры и проводить расчеты; Индия и Китай отказываются покупать нефть.
Продажа зарубежных активов швейцарской Gunvor была заблокирована Министерством финансов США, и "Лукойл" теперь готовится к возможной потере зарубежного имущества на $16 млрд, пишет.
Зарубежные активы "лукойла": компания-нефтетрейдер Gunvor отказалась от сделки по покупке после давления из США - FT07.11.25, 08:53 • 3398 просмотров