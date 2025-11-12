$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20699 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50429 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46981 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50301 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48141 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44127 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60055 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62885 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82371 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132032 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
"лукойл" втрачає $10 млрд: санкції США паралізували компанію за кордоном – FT

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

Акції "лукойлу" на московській біржі впали до 4900 рублів, а капіталізація компанії зменшилася на $9,6 млрд після нових санкцій США. Це призвело до блокування продажу закордонних активів та проблем з діяльністю на міжнародних ринках.

"лукойл" втрачає $10 млрд: санкції США паралізували компанію за кордоном – FT

російський нафтовий гігант "лукойл" переживає найгостріший спад за останні два з половиною роки: його акції на московській біржі опустилися до 4900 рублів за штуку, а капіталізація зменшилася на $9,6 млрд після нових санкцій США, запроваджених 23 жовтня. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Інвестори побоюються, що компанія зазнає значних збитків при спробах продати закордонні активи.

Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку10.11.25, 15:55 • 4297 переглядiв

Санкції фактично паралізували діяльність "лукойла" на міжнародних ринках: Ірак не перераховує кошти і не приймає нафту від компанії; мережа заправок Teboil у Фінляндії залишилася без пального; швейцарська Litasco не може фрахтувати танкери та проводити розрахунки; Індія та Китай відмовляються купувати нафту.

Продаж закордонних активів швейцарській Gunvor був заблокований Міністерством фінансів США, і "лукойл" тепер готується до можливої втрати закордонного майна на $16 млрд, пише.

Закордонні активи "лукойла": компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі після тиску з США - FT07.11.25, 08:53 • 3399 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Міністерство фінансів США
Financial Times
Ірак
Індія
Фінляндія
Китай
Сполучені Штати Америки