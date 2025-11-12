"лукойл" втрачає $10 млрд: санкції США паралізували компанію за кордоном – FT
Акції "лукойлу" на московській біржі впали до 4900 рублів, а капіталізація компанії зменшилася на $9,6 млрд після нових санкцій США. Це призвело до блокування продажу закордонних активів та проблем з діяльністю на міжнародних ринках.
російський нафтовий гігант "лукойл" переживає найгостріший спад за останні два з половиною роки: його акції на московській біржі опустилися до 4900 рублів за штуку, а капіталізація зменшилася на $9,6 млрд після нових санкцій США, запроваджених 23 жовтня. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Інвестори побоюються, що компанія зазнає значних збитків при спробах продати закордонні активи.
Санкції фактично паралізували діяльність "лукойла" на міжнародних ринках: Ірак не перераховує кошти і не приймає нафту від компанії; мережа заправок Teboil у Фінляндії залишилася без пального; швейцарська Litasco не може фрахтувати танкери та проводити розрахунки; Індія та Китай відмовляються купувати нафту.
Продаж закордонних активів швейцарській Gunvor був заблокований Міністерством фінансів США, і "лукойл" тепер готується до можливої втрати закордонного майна на $16 млрд, пише.
