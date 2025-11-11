Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків через санкції США проти російських нафтових компаній

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10489 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26536 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34876 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52131 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33774 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50285 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41295 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22939 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52131 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45782 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50285 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41295 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5716 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29972 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35239 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60938 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136923 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків через санкції США проти російських нафтових компаній

Київ • УНН

 • 2722 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на 0,4% та 0,5% відповідно, через побоювання надлишку пропозиції. Це відбулося попри невизначеність щодо впливу санкцій США на російські нафтові компанії та оптимізм щодо відновлення роботи уряду США.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків через санкції США проти російських нафтових компаній

Ціни на нафту знизилися на азійських торгах у вівторок, на тлі того, як побоювання щодо надлишку пропозиції переважили невизначеність щодо впливу санкцій США на російські нафтові компанії "роснефть" та "лукойл", а також оптимізм щодо прогресу у справі відновлення роботи уряду США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 07:17 за Гринвічем (9:17 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 27 центів, або 0,4%, до $63,79 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate склала $59,86 за барель, знизившись на 27 центів, або 0,5%.

Обидва основні сорти зросли в ціні приблизно на 40 центів під час попередньої сесії.

Найтриваліше призупинення роботи уряду (шатдаун) в історії США може завершитися цього тижня після того, як Сенат схвалив компромісне рішення про відновлення федерального фінансування. Тепер угоду передано до Палати представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би затвердити її вже в середу.

Сенат США підтримав остаточний документ для скасування шатдауну11.11.25, 05:08 • 13352 перегляди

Хоча прогрес у справі відновлення роботи уряду загалом сприяв зростанню на ринках, побоювання щодо надлишку нафти стримують зростання нафтових цін, пише видання.

"У міру того, як видобуток ОПЕК продовжує зростати, світовий баланс нафти набуває все більш ведмежого (що характеризується зниженням - ред.) відтінку в частині пропозиції, при цьому попит продовжує знижуватися в поєднанні із уповільненням темпів економічного зростання в основних країнах-споживачах нафти", - зазначають аналітики консалтингової компанії Ritterbusch and Associates.

Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася про збільшення цільових показників видобутку на грудень на 137 000 барелів на добу, що відповідає показникам жовтня та листопада. Також було досягнуто згоди про припинення зростання видобутку в першому кварталі наступного року.

Хоча надлишок нафти, викликаний зростанням поставок ОПЕК, останніми тижнями налаштовував інвесторів на ведмежий лад, американські санкції також залишаються в центрі уваги, відзначають аналітики ANZ у своїй замітці у вівторок, посилаючись на останні заходи президента США Дональда Трампа щодо російських нафтових гігантів "роснефті" та "лукойлу".

Джерела повідомили Reuters у понеділок, що "лукойл" оголосив форс-мажор на іракському нафтовому родовищі, яке він розробляє, а Болгарія готова конфіскувати НПЗ, що належить компанії, в Бургасі. Форс-мажор на родовищі Західна Курна-2 в Іраку став найсерйознішим наслідком санкцій, запроваджених минулого місяця.

Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку10.11.25, 15:55 • 4184 перегляди

Окрім того, обсяг нафти, що зберігається на суднах в азійських водах, подвоївся за останні тижні після посилення західних санкцій, що вдарили по експорту до Китаю та Індії, а імпортні квоти обмежили попит з боку незалежних китайських нафтопереробних заводів, зазначають аналітики. Деякі нафтопереробні заводи в Китаї та Індії перейшли на закупівлю нафти на Близькому Сході та інших країнах.

Одним із потенційних викликів для песимістичних прогнозів щодо нафти "є те, якою мірою Китай продовжить нарощувати російські поставки в стратегічні резерви, а також те, чи піддасться Індія пропозиціям Трампа відкласти подальші закупівлі у росії", - додали у Ritterbusch.

Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти11.11.25, 00:22 • 13688 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
ОПЕК
Ірак
Дональд Трамп
Індія
Болгарія
Китай