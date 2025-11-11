$41.980.11
Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу избытка предложения и рисков из-за санкций США против российских нефтяных компаний

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 0,4% и 0,5% соответственно, из-за опасений избытка предложения. Это произошло несмотря на неопределенность относительно влияния санкций США на российские нефтяные компании и оптимизм относительно возобновления работы правительства США.

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу избытка предложения и рисков из-за санкций США против российских нефтяных компаний

Цены на нефть снизились на азиатских торгах во вторник на фоне того, как опасения по поводу избытка предложения перевесили неопределенность относительно влияния санкций США на российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», а также оптимизм относительно прогресса в деле возобновления работы правительства США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 07:17 по Гринвичу (9:17 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 27 центов, или 0,4%, до $63,79 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила $59,86 за баррель, снизившись на 27 центов, или 0,5%.

Оба основных сорта выросли в цене примерно на 40 центов во время предыдущей сессии.

Самое продолжительное приостановление работы правительства (шатдаун) в истории США может завершиться на этой неделе после того, как Сенат одобрил компромиссное решение о возобновлении федерального финансирования. Теперь соглашение передано в Палату представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что хотел бы утвердить его уже в среду.

Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11.11.25, 05:08 • 7894 просмотра

Хотя прогресс в деле возобновления работы правительства в целом способствовал росту на рынках, опасения по поводу избытка нефти сдерживают рост нефтяных цен, пишет издание.

«По мере того, как добыча ОПЕК продолжает расти, мировой баланс нефти приобретает все более медвежий (характеризующийся снижением — ред.) оттенок в части предложения, при этом спрос продолжает снижаться в сочетании с замедлением темпов экономического роста в основных странах-потребителях нефти», — отмечают аналитики консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ договорилась об увеличении целевых показателей добычи на декабрь на 137 000 баррелей в сутки, что соответствует показателям октября и ноября. Также было достигнуто соглашение о прекращении роста добычи в первом квартале следующего года.

Хотя избыток нефти, вызванный ростом поставок ОПЕК, в последние недели настраивал инвесторов на медвежий лад, американские санкции также остаются в центре внимания, отмечают аналитики ANZ в своей заметке во вторник, ссылаясь на последние меры президента США Дональда Трампа в отношении российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла».

Источники сообщили Reuters в понедельник, что «Лукойл» объявил форс-мажор на иракском нефтяном месторождении, которое он разрабатывает, а Болгария готова конфисковать НПЗ, принадлежащий компании, в Бургасе. Форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке стал самым серьезным последствием санкций, введенных в прошлом месяце.

Санкции ударили по "лукойлу": россия теряет свой главный нефтяной актив в Ираке10.11.25, 15:55 • 3956 просмотров

Кроме того, объем нефти, хранящейся на судах в азиатских водах, удвоился за последние недели после ужесточения западных санкций, ударивших по экспорту в Китай и Индию, а импортные квоты ограничили спрос со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов, отмечают аналитики. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии перешли на закупку нефти на Ближнем Востоке и в других странах.

Одним из потенциальных вызовов для пессимистических прогнозов по нефти «является то, в какой степени Китай продолжит наращивать российские поставки в стратегические резервы, а также то, поддастся ли Индия предложениям Трампа отложить дальнейшие закупки у России», — добавили в Ritterbusch.

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти11.11.25, 00:22 • 13448 просмотров

Юлия Шрамко

