Ціна на нафту знову знижується через побоювання щодо надлишку пропозиції

ukenru
Ексклюзив
07:19 • 12074 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 15820 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 22106 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 25149 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 30244 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 61686 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57313 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37701 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 34053 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 61896 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepStatePhoto6 листопада, 23:36 • 10418 перегляди
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 10080 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 14386 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 13666 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 5586 перегляди
Публікації
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 12074 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 61686 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 35679 перегляди
Хабарник та його команда: як нардеп Одарченко активізує Грицькова для ручного управління ДБТУ і до чого тут розкрадання на будівництві онкоцентруPhoto6 листопада, 11:03 • 7950 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 41802 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Петер Сіярто
Данило Гетманцев
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 5802 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 3200 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 3910 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 33280 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 34007 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм

Ціна на нафту знову знижується через побоювання щодо надлишку пропозиції

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

Ціни на нафту опускаються другий тиждень поспіль через перевищення пропозиції над попитом. Запаси сирої нафти в США зросли на 5,2 мільйона барелів, що посилило побоювання щодо надлишку та падіння цін.

Ціна на нафту знову знижується через побоювання щодо надлишку пропозиції

Ціни на нафту опускаються другий тиждень поспіль через тривалі побоювання щодо перевищення пропозиції над попитом на ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У п'ятницю ціни на нафту трохи зросли після трьох днів зниження. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 28 центів (0,44%) до 63,66 долара за барель, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 29 центів (0,49%), до 59,72 долара за барель. Проте ціни все ж залишаються на шляху до падіння.

Це зниження пояснюється кількома факторами. Основними з них є надлишок запасів нафти в США, уповільнення попиту на енергоносії та непевність через економічні труднощі в США.

Запаси сирої нафти в США зросли на 5,2 мільйона барелів, що стало несподіваним фактором для ринку. Це знову викликало побоювання щодо надлишку пропозиції, який може призвести до падіння цін.

Як зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамор, "це посилюється потоками небажання ризикувати, зміцненням долара та триваючим припиненням роботи уряду США, яке продовжує затьмарювати економічну активність".

Водночас, ціни на нафту зазнали тиску через політичні проблеми в США, зокрема через відсутність урядових бюджетних рішень, які впливають на економіку країни.

Нагадаємо

Ціни на нафту зросли в четвер після двотижневих мінімумів, ф'ючерси на Brent та WTI збільшилися на 0,27% та 0,3% відповідно. Пом'якшення санкцій та план ОПЕК+ з видобутку вплинули на ринок, але побоювання щодо попиту зберігаються.

Алла Кіосак

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Brent
ОПЕК
Reuters
Сполучені Штати Америки