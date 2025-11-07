Ціна на нафту знову знижується через побоювання щодо надлишку пропозиції
Київ • УНН
Ціни на нафту опускаються другий тиждень поспіль через перевищення пропозиції над попитом. Запаси сирої нафти в США зросли на 5,2 мільйона барелів, що посилило побоювання щодо надлишку та падіння цін.
Ціни на нафту опускаються другий тиждень поспіль через тривалі побоювання щодо перевищення пропозиції над попитом на ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У п'ятницю ціни на нафту трохи зросли після трьох днів зниження. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 28 центів (0,44%) до 63,66 долара за барель, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 29 центів (0,49%), до 59,72 долара за барель. Проте ціни все ж залишаються на шляху до падіння.
Це зниження пояснюється кількома факторами. Основними з них є надлишок запасів нафти в США, уповільнення попиту на енергоносії та непевність через економічні труднощі в США.
Запаси сирої нафти в США зросли на 5,2 мільйона барелів, що стало несподіваним фактором для ринку. Це знову викликало побоювання щодо надлишку пропозиції, який може призвести до падіння цін.
Як зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамор, "це посилюється потоками небажання ризикувати, зміцненням долара та триваючим припиненням роботи уряду США, яке продовжує затьмарювати економічну активність".
Водночас, ціни на нафту зазнали тиску через політичні проблеми в США, зокрема через відсутність урядових бюджетних рішень, які впливають на економіку країни.
Нагадаємо
Ціни на нафту зросли в четвер після двотижневих мінімумів, ф'ючерси на Brent та WTI збільшилися на 0,27% та 0,3% відповідно. Пом'якшення санкцій та план ОПЕК+ з видобутку вплинули на ринок, але побоювання щодо попиту зберігаються.