Нефть марки Brent

Цена на нефть снова снижается из-за опасений по поводу избытка предложения

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Цены на нефть опускаются вторую неделю подряд из-за превышения предложения над спросом. Запасы сырой нефти в США выросли на 5,2 миллиона баррелей, что усилило опасения по поводу избытка и падения цен.

Цена на нефть снова снижается из-за опасений по поводу избытка предложения

Цены на нефть опускаются вторую неделю подряд из-за продолжающихся опасений относительно превышения предложения над спросом на рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу цены на нефть немного выросли после трех дней снижения. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 28 центов (0,44%) до 63,66 доллара за баррель, а цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 29 центов (0,49%), до 59,72 доллара за баррель. Однако цены все же остаются на пути к падению.

Это снижение объясняется несколькими факторами. Основными из них являются избыток запасов нефти в США, замедление спроса на энергоносители и неуверенность из-за экономических трудностей в США.

Запасы сырой нефти в США выросли на 5,2 миллиона баррелей, что стало неожиданным фактором для рынка. Это снова вызвало опасения относительно избытка предложения, который может привести к падению цен.

Как отметил аналитик IG Markets Тони Сикамор, "это усиливается потоками нежелания рисковать, укреплением доллара и продолжающимся прекращением работы правительства США, которое продолжает омрачать экономическую активность".

В то же время, цены на нефть испытали давление из-за политических проблем в США, в частности из-за отсутствия правительственных бюджетных решений, которые влияют на экономику страны.

Напомним

Цены на нефть выросли в четверг после двухнедельных минимумов, фьючерсы на Brent и WTI увеличились на 0,27% и 0,3% соответственно. Смягчение санкций и план ОПЕК+ по добыче повлияли на рынок, но опасения относительно спроса сохраняются.

Алла Киосак

