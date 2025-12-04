Ціни на нафту стабільні на тлі уваги до атак на російські нафтові активи та мирних переговорів

$42.200.13
Ексклюзив
15:01 • 1256 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
12:31 • 9076 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 19222 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 13123 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 14954 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 15892 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25408 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42147 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35743 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45651 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Теги
Автори
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Ексклюзив
15:01 • 1256 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 19222 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
Ціни на нафту стабільні на тлі уваги до атак на російські нафтові активи та мирних переговорів

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Ціни на нафту зросли: Brent до 63,02 долара, WTI до 59,36 долара. Атаки на російські нафтопроводи та відсутність прогресу в мирних переговорах сприяють зростанню цін.

Ціни на нафту стабільні на тлі уваги до атак на російські нафтові активи та мирних переговорів

Ціни на нафту у четвер залишалися стабільними на тлі того, як увага ринку була зосереджена на атаках на російські нафтові активи, у той час як "мирні переговори, що застопорилися, пом'якшили очікування угоди про відновлення постачань російської нафти", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent зросла на 35 центів, або 0,6%, до 63,02 долара США о 13:26 за Грінвічем (15:26 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 41 цент, або 0,7%, до 59,36 долара США.

Після повідомлень про атаку на нафтопровід "Дружба" у тамбовській області росії, уже п'яту на трубопровід, яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини, оператор трубопроводу та угорська нафтогазова компанія пізніше заявили, що постачання трубопроводом йдуть у штатному режимі.

"Українська кампанія з використанням безпілотників проти російської нафтопереробної інфраструктури перейшла у більш стійку та стратегічно скоординовану фазу", - ідеться у дослідницькому звіті консалтингової компанії Kpler.

"Це призвело до зниження обсягів переробки нафти в росії приблизно до 5 мільйонів барелів на добу в період з вересня по листопад, що на 335 000 барелів на добу менше, ніж роком раніше. Найбільше постраждав бензин, а виробництво газойлю також суттєво скоротилося", - йдеться у звіті.

"Відчуття того, що прогрес щодо мирного плану щодо України застопорився", як повідомляється, також підтримало ціни після того, як представники президента США Дональда Трампа вийшли з мирних переговорів із кремлем без будь-яких конкретних проривів у питанні припинення війни.

"Війна та політика, у поєднанні з комфортними запасами, очікуваним надлишком пропозиції та стратегією ОПЕК щодо розподілу частки ринку, поки утримують ціну на нафту марки Brent у діапазоні 60-70 доларів", - зазначають аналітики PVM.

Раніше очікування закінчення війни чинили тиск на ціни, оскільки трейдери очікували, що угода дозволить російській нафті повернутися на і так перенасичений світовий ринок.

Тим часом, як повідомило у середу Управління енергетичної інформації, запаси нафти та палива в США зросли минулого тижня через активізацію нафтопереробки.

У четвер рейтингове агентство Fitch Ratings знизило свої прогнози щодо цін на нафту на 2025-2027 роки, відображаючи надмірну пропозицію на ринку та очікуване зростання видобутку, що випереджає попит.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Brent
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Словаччина
Угорщина