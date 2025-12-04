Ціни на нафту стабільні на тлі уваги до атак на російські нафтові активи та мирних переговорів

Ціни на нафту у четвер залишалися стабільними на тлі того, як увага ринку була зосереджена на атаках на російські нафтові активи, у той час як "мирні переговори, що застопорилися, пом'якшили очікування угоди про відновлення постачань російської нафти", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent зросла на 35 центів, або 0,6%, до 63,02 долара США о 13:26 за Грінвічем (15:26 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 41 цент, або 0,7%, до 59,36 долара США.

Після повідомлень про атаку на нафтопровід "Дружба" у тамбовській області росії, уже п'яту на трубопровід, яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини, оператор трубопроводу та угорська нафтогазова компанія пізніше заявили, що постачання трубопроводом йдуть у штатному режимі.

"Українська кампанія з використанням безпілотників проти російської нафтопереробної інфраструктури перейшла у більш стійку та стратегічно скоординовану фазу", - ідеться у дослідницькому звіті консалтингової компанії Kpler.

"Це призвело до зниження обсягів переробки нафти в росії приблизно до 5 мільйонів барелів на добу в період з вересня по листопад, що на 335 000 барелів на добу менше, ніж роком раніше. Найбільше постраждав бензин, а виробництво газойлю також суттєво скоротилося", - йдеться у звіті.

"Відчуття того, що прогрес щодо мирного плану щодо України застопорився", як повідомляється, також підтримало ціни після того, як представники президента США Дональда Трампа вийшли з мирних переговорів із кремлем без будь-яких конкретних проривів у питанні припинення війни.

"Війна та політика, у поєднанні з комфортними запасами, очікуваним надлишком пропозиції та стратегією ОПЕК щодо розподілу частки ринку, поки утримують ціну на нафту марки Brent у діапазоні 60-70 доларів", - зазначають аналітики PVM.

Раніше очікування закінчення війни чинили тиск на ціни, оскільки трейдери очікували, що угода дозволить російській нафті повернутися на і так перенасичений світовий ринок.

Тим часом, як повідомило у середу Управління енергетичної інформації, запаси нафти та палива в США зросли минулого тижня через активізацію нафтопереробки.

У четвер рейтингове агентство Fitch Ratings знизило свої прогнози щодо цін на нафту на 2025-2027 роки, відображаючи надмірну пропозицію на ринку та очікуване зростання видобутку, що випереджає попит.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg