Цены на нефть стабильны на фоне внимания к атакам на российские нефтяные активы и мирных переговоров

Эксклюзив
15:01 • 3540 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 10777 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 20879 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 14000 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 15754 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 16439 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25818 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 42666 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35878 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45767 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман11:36
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
15:01
15:01 • 3540 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:12
12:12 • 20879 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53
Цены на нефть стабильны на фоне внимания к атакам на российские нефтяные активы и мирных переговоров

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Цены на нефть выросли: Brent до 63,02 доллара, WTI до 59,36 доллара. Атаки на российские нефтепроводы и отсутствие прогресса в мирных переговорах способствуют росту цен.

Цены на нефть стабильны на фоне внимания к атакам на российские нефтяные активы и мирных переговоров

Цены на нефть в четверг оставались стабильными на фоне того, как внимание рынка было сосредоточено на атаках на российские нефтяные активы, в то время как "застопорившиеся мирные переговоры смягчили ожидания сделки о возобновлении поставок российской нефти", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть марки Brent выросла на 35 центов, или 0,6%, до 63,02 доллара США в 13:26 по Гринвичу (15:26 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 41 цент, или 0,7%, до 59,36 доллара США.

После сообщений об атаке на нефтепровод "Дружба" в Тамбовской области россии, уже пятую на трубопровод, по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию, оператор трубопровода и венгерская нефтегазовая компания позже заявили, что поставки по трубопроводу идут в штатном режиме.

"Украинская кампания по использованию беспилотников против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры перешла в более устойчивую и стратегически скоординированную фазу", - говорится в исследовательском отчете консалтинговой компании Kpler.

"Это привело к снижению объемов переработки нефти в россии примерно до 5 миллионов баррелей в сутки в период с сентября по ноябрь, что на 335 000 баррелей в сутки меньше, чем годом ранее. Больше всего пострадал бензин, а производство газойля также существенно сократилось", - говорится в отчете.

"Ощущение того, что прогресс по мирному плану по Украине застопорился", как сообщается, также поддержало цены после того, как представители президента США Дональда Трампа вышли из мирных переговоров с кремлем без каких-либо конкретных прорывов в вопросе прекращения войны.

"Война и политика, в сочетании с комфортными запасами, ожидаемым избытком предложения и стратегией ОПЕК по распределению доли рынка, пока удерживают цену на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов", - отмечают аналитики PVM.

Ранее ожидания окончания войны оказывали давление на цены, поскольку трейдеры ожидали, что сделка позволит российской нефти вернуться на и так перенасыщенный мировой рынок.

Тем временем, как сообщило в среду Управление энергетической информации, запасы нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе из-за активизации нефтепереработки.

В четверг рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило свои прогнозы по ценам на нефть на 2025-2027 годы, отражая избыточное предложение на рынке и ожидаемый рост добычи, опережающий спрос.

