Цены на нефть стабильны на фоне внимания к атакам на российские нефтяные активы и мирных переговоров

Цены на нефть в четверг оставались стабильными на фоне того, как внимание рынка было сосредоточено на атаках на российские нефтяные активы, в то время как "застопорившиеся мирные переговоры смягчили ожидания сделки о возобновлении поставок российской нефти", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть марки Brent выросла на 35 центов, или 0,6%, до 63,02 доллара США в 13:26 по Гринвичу (15:26 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 41 цент, или 0,7%, до 59,36 доллара США.

После сообщений об атаке на нефтепровод "Дружба" в Тамбовской области россии, уже пятую на трубопровод, по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию, оператор трубопровода и венгерская нефтегазовая компания позже заявили, что поставки по трубопроводу идут в штатном режиме.

"Украинская кампания по использованию беспилотников против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры перешла в более устойчивую и стратегически скоординированную фазу", - говорится в исследовательском отчете консалтинговой компании Kpler.

"Это привело к снижению объемов переработки нефти в россии примерно до 5 миллионов баррелей в сутки в период с сентября по ноябрь, что на 335 000 баррелей в сутки меньше, чем годом ранее. Больше всего пострадал бензин, а производство газойля также существенно сократилось", - говорится в отчете.

"Ощущение того, что прогресс по мирному плану по Украине застопорился", как сообщается, также поддержало цены после того, как представители президента США Дональда Трампа вышли из мирных переговоров с кремлем без каких-либо конкретных прорывов в вопросе прекращения войны.

"Война и политика, в сочетании с комфортными запасами, ожидаемым избытком предложения и стратегией ОПЕК по распределению доли рынка, пока удерживают цену на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов", - отмечают аналитики PVM.

Ранее ожидания окончания войны оказывали давление на цены, поскольку трейдеры ожидали, что сделка позволит российской нефти вернуться на и так перенасыщенный мировой рынок.

Тем временем, как сообщило в среду Управление энергетической информации, запасы нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе из-за активизации нефтепереработки.

В четверг рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило свои прогнозы по ценам на нефть на 2025-2027 годы, отражая избыточное предложение на рынке и ожидаемый рост добычи, опережающий спрос.

