Шлях Трампу до затягування гайок проти росії відкрив надлишок нафти на ринку - FT

Надлишок нафти на світовому ринку дозволив президенту США Дональду Трампу цього тижня перевернути обережний підхід Вашингтона до енергетичної дипломатії, запроваджуючи санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Міністерство фінансів США різко змінило політику Сполучених Штатів, коли в середу внесло "роснефть" та "лукойл" до санкційного чорного списку, намагаючись послабити воєнний фонд глави кремля володимира путіна та змусити росію домовитися про припинення війни рф проти України.

"В основі цього кроку лежало значне падіння світових цін на нафту, яке надало Вашингтону більше можливостей для націлювання на російську нафту", - ідеться у публікації.

Трамп і колишній президент США Джо Байден, як вказано, неохоче запроваджували прямі санкції проти московських нафтових груп і ризикували підвищити ціни на енергоносії.

Але світ, зауважує видання, більше не відчуває нестачі нафти. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання надлишку поставок нафти на рівні 3,2 млн барелів на добу з цього місяця до червня 2026 року. Раніше воно оцінювало профіцит у 2 млн барелів на добу, якого вистачить на довгий період наступного року.

Джейсон Бордофф, директор-засновник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, сказав: "Ринок з великими та зростаючими запасами та пропозицією значно полегшує для США затягування гайок щодо росії, ніж те, з чим зіткнулася адміністрація Байдена".

Цього тижня, до оголошення санкцій, ціна на нафту марки Brent досягла п'ятимісячного мінімуму у трохи більше ніж 60 доларів, що приблизно на 20 доларів нижче середньої ціни за чотири роки президентства Байдена.

"Якби сьогодні ціна на нафту становила 80 доларів, я не думаю, що Трамп зробив би цей крок", - сказав Скотт Шеффілд, ветеран нафтової промисловості, який керував виробником сланцевої нафти Pioneer Natural Resources.

"У Трампа був вибір між постачанням Україні "Tomahawk" або запровадженням додаткових санкцій проти росії, і він обрав санкції, тому що це набагато менш ризикований варіант", - вказав він.

Національні ціни на бензин у США - вирішальний показник успіху для адміністрації Трампа, зосередженої на боротьбі з інфляцією, - у неділю впали майже до чотирирічного мінімуму до трохи менше ніж 3 доларів за галон, згідно з даними постачальника даних GasBuddy.

Заходи Міністерства фінансів США підготували ґрунт для того, щоб Білий дім запровадив каральні вторинні санкції проти китайських та індійських банків, обмежуючи їхній доступ до долара та змушуючи їх розірвати зв'язки з російськими компаніями, пише видання.

Джеремі Панер, експерт із санкцій юридичної фірми Hughes Hubbard та колишній чиновник Управління з контролю за іноземними активами країни, сказав: "Це необхідний перший крок, який дозволить OFAC погрожувати індійським та китайським банкам, які переводять російські нафтові гроші, оскільки це дає змогу запровадити ті види санкцій, які насправді найбільше турбують ці банки".

За Байдена Вашингтон прагнув збалансувати підтримку України зі зусиллями щодо стримування зростання цін, причому ціни на бензин у США досягли рекордних рівнів понад 5 доларів за галон у 2022 році після спалаху війни.

Амос Гогштейн, який очолював зусилля Байдена в галузі енергетичної дипломатії, попередив, що відмова від цієї політики може призвести до зростання цін на нафту та мати непередбачувані наслідки для США та їхніх союзників.

"Якщо ціна значно зросте, то будь-які втрати росії від санкцій вони отримають назад завдяки підвищеній ціні. А якщо ціна зросте занадто сильно, то росіяни виграють, а американський споживач і наші союзники програють", - сказав Гогштейн, який зараз є керуючим партнером інвестиційної фірми TWG Global.

Хоча Трамп спочатку дотримувався подібного підходу, зростаюче розчарування путіним після нещодавніх безрезультатних зусиль щодо припинення війни змусило адміністрацію змінити курс, зауважує видання.

Фред Флейтц, віцеголова програми американської безпеки в Інституті політики "Америка понад усе" сказав: "Поки путін здавався готовим до розмов, а Трамп вважав це продуктивним, він був готовий дати цим переговорам шанс".

"Але я також вважаю, що Трамп продемонстрував, що він дійсно має межу того, як довго він дозволить таким переговорам тривати", - сказав Флейтц, близький до адміністрації.

Нафтові експерти заявили, що тісні відносини між Трампом і лідером Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, який відвідає Вашингтон наступного місяця, допомогли створити умови для жорсткіших дій США.

Нафтовий картель ОПЕК+ почав збільшувати видобуток з квітня, що стало несподіваним кроком, що призвело до різкого падіння цін на нафту. Це сталося після закликів Трампа до ОПЕК+ збільшити постачання, щоб охолодити ціни, послабити інфляцію та скоротити доходи росії від енергетики.

Кевін Бук, керівник досліджень ClearView Energy Partners, сказав: "Важливим у цьому кроці Вашингтона є скоординований характер санкцій з європейськими союзниками. Велика Британія вже запровадила санкції проти цих компаній, і це виглядає як тісна співпраця".