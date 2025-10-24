Путь Трампа к затягиванию гаек против России открыл избыток нефти на рынке - FT

Избыток нефти на мировом рынке позволил президенту США Дональду Трампу на этой неделе перевернуть осторожный подход Вашингтона к энергетической дипломатии, введя санкции против двух крупнейших российских производителей нефти, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Министерство финансов США резко изменило политику Соединенных Штатов, когда в среду внесло "Роснефть" и "Лукойл" в санкционный черный список, пытаясь ослабить военный фонд главы кремля владимира путина и заставить россию договориться о прекращении войны рф против Украины.

"В основе этого шага лежало значительное падение мировых цен на нефть, которое предоставило Вашингтону больше возможностей для нацеливания на российскую нефть", - говорится в публикации.

Трамп и бывший президент США Джо Байден, как указано, неохотно вводили прямые санкции против московских нефтяных групп и рисковали повысить цены на энергоносители.

Но мир, отмечает издание, больше не испытывает нехватки нефти. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост избытка поставок нефти на уровне 3,2 млн баррелей в сутки с этого месяца до июня 2026 года. Ранее оно оценивало профицит в 2 млн баррелей в сутки, которого хватит на долгий период следующего года.

Джейсон Бордофф, директор-основатель Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, сказал: "Рынок с большими и растущими запасами и предложением значительно облегчает для США затягивание гаек в отношении россии, чем то, с чем столкнулась администрация Байдена".

На этой неделе, до объявления санкций, цена на нефть марки Brent достигла пятимесячного минимума в чуть более чем 60 долларов, что примерно на 20 долларов ниже средней цены за четыре года президентства Байдена.

"Если бы сегодня цена на нефть составляла 80 долларов, я не думаю, что Трамп сделал бы этот шаг", - сказал Скотт Шеффилд, ветеран нефтяной промышленности, который руководил производителем сланцевой нефти Pioneer Natural Resources.

"У Трампа был выбор между поставкой Украине "Tomahawk" или введением дополнительных санкций против россии, и он выбрал санкции, потому что это гораздо менее рискованный вариант", - указал он.

Национальные цены на бензин в США - решающий показатель успеха для администрации Трампа, сосредоточенной на борьбе с инфляцией, - в воскресенье упали почти до четырехлетнего минимума до чуть менее чем 3 долларов за галлон, согласно данным поставщика данных GasBuddy.

Меры Министерства финансов США подготовили почву для того, чтобы Белый дом ввел карательные вторичные санкции против китайских и индийских банков, ограничивая их доступ к доллару и заставляя их разорвать связи с российскими компаниями, пишет издание.

Джереми Панер, эксперт по санкциям юридической фирмы Hughes Hubbard и бывший чиновник Управления по контролю за иностранными активами страны, сказал: "Это необходимый первый шаг, который позволит OFAC угрожать индийским и китайским банкам, которые переводят российские нефтяные деньги, поскольку это позволяет ввести те виды санкций, которые на самом деле больше всего беспокоят эти банки".

При Байдене Вашингтон стремился сбалансировать поддержку Украины с усилиями по сдерживанию роста цен, причем цены на бензин в США достигли рекордных уровней более 5 долларов за галлон в 2022 году после начала войны.

Амос Хохштейн, который возглавлял усилия Байдена в области энергетической дипломатии, предупредил, что отказ от этой политики может привести к росту цен на нефть и иметь непредсказуемые последствия для США и их союзников.

"Если цена значительно вырастет, то любые потери россии от санкций они получат обратно благодаря повышенной цене. А если цена вырастет слишком сильно, то россияне выиграют, а американский потребитель и наши союзники проиграют", - сказал Хохштейн, который сейчас является управляющим партнером инвестиционной фирмы TWG Global.

Хотя Трамп изначально придерживался подобного подхода, растущее разочарование путиным после недавних безрезультатных усилий по прекращению войны заставило администрацию изменить курс, отмечает издание.

Фред Флейтц, вице-председатель программы американской безопасности в Институте политики "Америка превыше всего" сказал: "Пока путин казался готовым к разговорам, а Трамп считал это продуктивным, он был готов дать этим переговорам шанс".

"Но я также считаю, что Трамп продемонстрировал, что у него действительно есть предел того, как долго он позволит таким переговорам продолжаться", - сказал Флейтц, близкий к администрации.

Нефтяные эксперты заявили, что тесные отношения между Трампом и лидером Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который посетит Вашингтон в следующем месяце, помогли создать условия для более жестких действий США.

Нефтяной картель ОПЕК+ начал увеличивать добычу с апреля, что стало неожиданным шагом, приведшим к резкому падению цен на нефть. Это произошло после призывов Трампа к ОПЕК+ увеличить поставки, чтобы охладить цены, ослабить инфляцию и сократить доходы россии от энергетики.

Кевин Бук, руководитель исследований ClearView Energy Partners, сказал: "Важным в этом шаге Вашингтона является скоординированный характер санкций с европейскими союзниками. Великобритания уже ввела санкции против этих компаний, и это выглядит как тесное сотрудничество".